Sözleşmesi masada! Kenan Yıldız imzayı atıyor

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, 20 yaşındaki yetenekli oyuncu, kulübün yeni sportif yapılanmasının en önemli parçalarından biri olarak görülüyor.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, 20 yaşındaki yetenekli oyuncu, kulübün yeni sportif yapılanmasının en önemli parçalarından biri olarak görülüyor.
SÖZLEŞMESİ GÜNCELLENECEK
Haberde, Kenan Yıldız'ın gösterdiği performansla Juventus yönetiminin güvenini kazandığı ve yeni sezonda maaş artışıyla birlikte kontratının güncellenmesinin gündemde olduğu belirtildi. Kulüp, genç yıldızı uzun vadede kadroda tutmak istiyor.
SEZON İSTATİSTİKLERİ
Geride kalan sezonda 48 maçta forma giyen Kenan Yıldız, bu süreçte 9 gol atıp 7 asistlik katkı sağladı. Hücum hattında etkili performans sergileyen genç futbolcu, hem İtalya'da hem de Avrupa futbol kamuoyunda adından sıkça söz ettirdi.
PİYASA DEĞERİ YÜKSELİŞTE
Transfermarkt verilerine göre 45 milyon euro piyasa değerine ulaşan Kenan Yıldız'ın mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Juventus'un, Türk futbolcusunu uzun vadeli planlarının merkezine koyması, Kenan'ın kariyerinde yeni bir döneme işaret ediyor.