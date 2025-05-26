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Sözleşmesi masada! Kenan Yıldız imzayı atıyor

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili dikkat çekici bir gelişme İtalya basınında yer aldı. Genç oyuncu kulübüyle yeni kontrat imzalayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 18:12 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 18:12
Sözleşmesi masada! Kenan Yıldız imzayı atıyor

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La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, 20 yaşındaki yetenekli oyuncu, kulübün yeni sportif yapılanmasının en önemli parçalarından biri olarak görülüyor.

Kenan Yıldız (Takvim Foto Arşiv)Kenan Yıldız (Takvim Foto Arşiv)

SÖZLEŞMESİ GÜNCELLENECEK

Haberde, Kenan Yıldız'ın gösterdiği performansla Juventus yönetiminin güvenini kazandığı ve yeni sezonda maaş artışıyla birlikte kontratının güncellenmesinin gündemde olduğu belirtildi. Kulüp, genç yıldızı uzun vadede kadroda tutmak istiyor.

Kenan Yıldız (Takvim Foto Arşiv)Kenan Yıldız (Takvim Foto Arşiv)

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Geride kalan sezonda 48 maçta forma giyen Kenan Yıldız, bu süreçte 9 gol atıp 7 asistlik katkı sağladı. Hücum hattında etkili performans sergileyen genç futbolcu, hem İtalya'da hem de Avrupa futbol kamuoyunda adından sıkça söz ettirdi.

Kenan Yıldız (Takvim Foto Arşiv)Kenan Yıldız (Takvim Foto Arşiv)

PİYASA DEĞERİ YÜKSELİŞTE

Transfermarkt verilerine göre 45 milyon euro piyasa değerine ulaşan Kenan Yıldız'ın mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Juventus'un, Türk futbolcusunu uzun vadeli planlarının merkezine koyması, Kenan'ın kariyerinde yeni bir döneme işaret ediyor.

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