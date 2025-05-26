Sözleşmesi masada! Kenan Yıldız imzayı atıyor

Kenan Yıldız (Takvim Foto Arşiv)

PİYASA DEĞERİ YÜKSELİŞTE

Transfermarkt verilerine göre 45 milyon euro piyasa değerine ulaşan Kenan Yıldız'ın mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Juventus'un, Türk futbolcusunu uzun vadeli planlarının merkezine koyması, Kenan'ın kariyerinde yeni bir döneme işaret ediyor.