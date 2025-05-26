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Fenerbahçe Beko Türkiye'de! "Avrupa fatihi olduk!"

Basketbolda ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, Türkiye'ye döndü. Sarı lacivertli oyuncular, dönüş sonrasında açıklamalarda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 18:36 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 18:36
Fenerbahçe Beko Türkiye’de! Avrupa fatihi olduk!

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THY Euroleeague finalinde Fenerbahçe Beko, Monaco'yu 81-70 yenerek ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıktı. Sarı lacivertliler, bugün İstanbul'a geldi.Fenerbahçe, yarın taraftarlarla birlikte kutlama yapılacağını duyurdu.

Melih Mahmutoğlu (EPA)Melih Mahmutoğlu (EPA)

Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, Katar dönüşünün ardından taraftara çağrıda bulundu. Mahmutoğlu, "Yarın herkesi Bağdat Caddesi'ne bekliyoruz. Harika bir şampiyonluk kutlaması olacak." dedi.

Tarık Biberovic (AA)Tarık Biberovic (AA)

Takımın önemli parçalarından Tarık Biberovic, "Bizi neden favori görmediklerini anlayabilmiş değildim. Çok iyi bir takımımız vardı ve ben buna inanıyordum. Taraftarlarımız da bizi hiç yalnız bırakmadı. Onlara sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Böyle bir taraftara sahip olmak inanılmaz. Buraya geldiler, her yerde bizi desteklediler. Onlara sahip olduğumuz için çok şükrediyorum. Hepimiz çok mutluyuz, hala Avrupa fatihi olduğumuzun farkına varmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Erick McCollum (AA)Erick McCollum (AA)

Devre arasında takıma katılan Eric McCollum, "Takım arkadaşlarım ve koçlarım benim en iyi şekilde katkı vermemi sağladılar, onlara teşekkür ediyorum. Bu bir takım işi. Tüm takım arkadaşlarımın, teknik ekibin, sağlık ekibinin, bizi sene boyunca destekleyen taraftarlarımızın emekleriyle bu büyük başarıyı elde ettik." şeklinde konuştu.

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