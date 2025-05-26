Fenerbahçe Beko Türkiye'de! "Avrupa fatihi olduk!"

Tarık Biberovic (AA)

Takımın önemli parçalarından Tarık Biberovic, "Bizi neden favori görmediklerini anlayabilmiş değildim. Çok iyi bir takımımız vardı ve ben buna inanıyordum. Taraftarlarımız da bizi hiç yalnız bırakmadı. Onlara sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Böyle bir taraftara sahip olmak inanılmaz. Buraya geldiler, her yerde bizi desteklediler. Onlara sahip olduğumuz için çok şükrediyorum. Hepimiz çok mutluyuz, hala Avrupa fatihi olduğumuzun farkına varmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.