Galatasaray’da Victor Osimhen sonrası ilk transfer hedefi Romulo

Devre arasında Göztepe 'nin 2.5 milyon Euro karşılığında bonservisini aldığı Romulo , gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray , sezon başında da ilgilendiği Brezilyalı golcüyü yeniden listesine aldı.

Romulo (AA)

İzmir ekibi, 21 yaşındaki futbolcu için 15 milyon Euro bonservis talep ediyor. Ancak Galatasaray yönetimi bu rakamı aşağıya çekmek için para + takas formülünü devreye sokmaya hazırlanıyor.