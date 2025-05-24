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Galatasaray'da Victor Osimhen sonrası ilk transfer hedefi Romulo

Bu sezon Galatasaray formasıyla büyük ses getiren Victor Osimhen’in bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, yıldız golcüyü ikna etmeye çalışırken alternatif planlarını da devreye soktu. Yönetimin hedefindeki ilk isim ise Göztepe’nin parlayan yıldızı Romulo oldu.

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Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 18:22 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 18:22
Galatasaray’da Victor Osimhen sonrası ilk transfer hedefi Romulo

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Devre arasında Göztepe'nin 2.5 milyon Euro karşılığında bonservisini aldığı Romulo, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray, sezon başında da ilgilendiği Brezilyalı golcüyü yeniden listesine aldı.

Romulo (AA)Romulo (AA)

İzmir ekibi, 21 yaşındaki futbolcu için 15 milyon Euro bonservis talep ediyor. Ancak Galatasaray yönetimi bu rakamı aşağıya çekmek için para + takas formülünü devreye sokmaya hazırlanıyor.

Romulo (AA)Romulo (AA)

ROMULO'NUN SEZON PERFORMANSI
Romulo, bu sezon Göztepe formasıyla 32 karşılaşmada 17 gol ve 10 asist üretmeyi başardı. Yüksek skorer katkısı, onu Süper Lig devlerinin transfer listesine taşıdı.

Romulo (AA)Romulo (AA)

Osimhen transferinde pürüz çıkması halinde Galatasaray'ın Romulo için daha net adımlar atması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da oyuncunun profilinden memnun olduğu ifade ediliyor.

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