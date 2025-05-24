Galatasaray’dan çılgın teklif! Dünya yıldızı transferinde flaş hamle

25. şampiyonluğunu kazanarak armasına 5. yıldızı ekleyen ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Galatasaray'da gözler şimdi transferde. Yönetim, kadroyu daha da güçlendirmek için harekete geçti.
25. şampiyonluğunu kazanarak armasına 5. yıldızı ekleyen ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Galatasaray'da gözler şimdi transferde. Yönetim, kadroyu daha da güçlendirmek için harekete geçti.
SANE'YE REKOR MAAŞ TEKLİFİ
Almanya'dan Sky Sport DE kaynaklı habere göre, Galatasaray Leroy Sane'ye yıllık 10 milyon Euro'nun üzerinde net maaş içeren bir teklif sundu. Bu rakam, kulüp tarihinin en yüksek maaşlarından biri olarak dikkat çekiyor.
BAYERN MÜNİH UZATMAK İSTİYOR İNGİLİZLER DEVREDE
Sane'nin Bayern Münih ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Alman devi, 29 yaşındaki yıldızını takımda tutmak istiyor ve sözleşme yenileme görüşmeleri başlatmış durumda. Öte yandan Premier League'den de bazı kulüplerin yıldız futbolcuya ilgi gösterdiği aktarılıyor.
GALATASARAY YÖNETİMİ KARARLI
Yönetim, Victor Osimhen'in bonservisini alma girişimlerinin yanı sıra, hücum hattına dünyaca tanınmış bir kanat oyuncusu daha kazandırmak istiyor. Sane bu anlamda listenin en üst sıralarında yer alıyor.
SANE'NİN SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Bayern Münih formasıyla 45 maça çıkan Leroy Sane, 13 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 38 milyon Euro olan Alman futbolcu, hız, teknik ve şut yetenekleriyle öne çıkıyor.
Galatasaray'ın Sane'ye sunduğu teklif sonrası yıldız oyuncunun geleceği merakla bekleniyor. Kararın kısa süre içerisinde netleşmesi öngörülüyor.