Galatasaray’dan çılgın teklif! Dünya yıldızı transferinde flaş hamle

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25. şampiyonluğunu kazanarak armasına 5. yıldızı ekleyen ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Galatasaray'da gözler şimdi transferde. Yönetim, kadroyu daha da güçlendirmek için harekete geçti.

Leroy Sane (EPA) SANE'YE REKOR MAAŞ TEKLİFİ

Almanya'dan Sky Sport DE kaynaklı habere göre, Galatasaray Leroy Sane'ye yıllık 10 milyon Euro'nun üzerinde net maaş içeren bir teklif sundu. Bu rakam, kulüp tarihinin en yüksek maaşlarından biri olarak dikkat çekiyor.