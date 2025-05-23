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Napoli, bir sezonun ardından yeniden şampiyon oldu. Antonio Conte ve öğrencileri, Serie A'nın 38. haftasında Cagliari'yi konuk etti.

Romelu Lukaku (AFP) Karşılaşmanın gol perdesini açan isim Scott McTominay oldu. 42'de öne geçen Napoli, ilk yarıyı da 1-0 üstün kapattı. İkinci devrede dakikalar 51'i gösterirken bu kez sahneye Romelu Lukaku çıktı ve farkı ikiye çıkardı.