Napoli, bir sezonun ardından yeniden şampiyon oldu. Antonio Conte ve öğrencileri, Serie A'nın 38. haftasında Cagliari'yi konuk etti.
Napoli, bir sezonun ardından yeniden şampiyon oldu. Antonio Conte ve öğrencileri, Serie A'nın 38. haftasında Cagliari'yi konuk etti.
Karşılaşmanın gol perdesini açan isim Scott McTominay oldu. 42'de öne geçen Napoli, ilk yarıyı da 1-0 üstün kapattı. İkinci devrede dakikalar 51'i gösterirken bu kez sahneye Romelu Lukaku çıktı ve farkı ikiye çıkardı.
BİNLERCE TARAFTAR ÇILGINA DÖNDÜ
Napoli'nin Cagliari ile oynadığı maçı binlerce kişi şehirde kurulan dev ekranlarda izledi. Atılan gollerde ve kazanılan şampiyonluk sonrası büyük bir sevnç yaşandı.