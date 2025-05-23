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Bir sezon aradan sonra yine şampiyon! Napoli - Caglari: 2-0 | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'da şampiyon Napoli oldu. Son haftada Cagliari'yi ağırlayan Campania ekibi, rakibini 2-0 yenerek 4. kez mutlu sona ulaşmayı başardı.

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Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 23:48 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 23:50
Bir sezon aradan sonra yine şampiyon! Napoli - Caglari: 2-0 | MAÇ SONUCU

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Napoli, bir sezonun ardından yeniden şampiyon oldu. Antonio Conte ve öğrencileri, Serie A'nın 38. haftasında Cagliari'yi konuk etti.

Romelu Lukaku (AFP)Romelu Lukaku (AFP)

Karşılaşmanın gol perdesini açan isim Scott McTominay oldu. 42'de öne geçen Napoli, ilk yarıyı da 1-0 üstün kapattı. İkinci devrede dakikalar 51'i gösterirken bu kez sahneye Romelu Lukaku çıktı ve farkı ikiye çıkardı.

Scott McTominay gol perdesini açan isim oldu (REUTERS)Scott McTominay gol perdesini açan isim oldu (REUTERS)

INTER İKİNCİLİKLE YETİNDİ

Napoli bu sonuçla birlikte Serie A'da bir sezon ara verdiği şampiyonluğa yeniden ulaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter ile bir puan farkla sezonu ikinci sırada tamamladı.

Napolili taraftarlar atılan gollerde büyük sevinç yaşdı (REUTERS)Napolili taraftarlar atılan gollerde büyük sevinç yaşdı (REUTERS)

BİNLERCE TARAFTAR ÇILGINA DÖNDÜ

Napoli'nin Cagliari ile oynadığı maçı binlerce kişi şehirde kurulan dev ekranlarda izledi. Atılan gollerde ve kazanılan şampiyonluk sonrası büyük bir sevnç yaşandı.

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