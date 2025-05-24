Galatasaray’a transferde kötü haber! İhtimal giderek zayıflıyor

Alman basınından Sky'da yer alan habere göre, Galatasaray'ın Boey'i kadrosuna katma planı şu an için ekonomik açıdan mümkün görünmüyor. Transfer ücretinin yüksekliği ve oyuncunun maaş talepleri, anlaşmanın önündeki en büyük engeller olarak gösteriliyor.
Sacha Boey (REUTERS)
GALATASARAY KİRALIK FORMÜLÜ ÜZERİNDE DURMUŞTU
Sarı-kırmızılı kulübün, 24 yaşındaki Fransız sağ beki satın alma opsiyonuyla kiralama formülüyle transfer etmeyi planladığı belirtilmişti. Ancak Bayern cephesi bu teklife sıcak yaklaşmadı.
Sacha Boey (REUTERS)
BAYERN MÜNİH BOEY'İ GÖNDERMEYE HAZIR
Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise Bayern Münih'in yaz transfer döneminde Boey'i elden çıkarmaya sıcak baktığı yönünde. Ancak bu ayrılık, yüksek bonservis geliri beklentisiyle gerçekleşecek.