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Galatasaray'a transferde kötü haber! İhtimal giderek zayıflıyor

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan Bayern Münih’e transfer olan Sacha Boey, yeniden sarı-kırmızılı ekibin gündeminde yer alıyordu. Ancak son gelişmeler, bu transferin gerçekleşme ihtimalini oldukça zayıflatıyor.

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Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 18:53 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 19:07
Galatasaray’a transferde kötü haber! İhtimal giderek zayıflıyor

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Alman basınından Sky'da yer alan habere göre, Galatasaray'ın Boey'i kadrosuna katma planı şu an için ekonomik açıdan mümkün görünmüyor. Transfer ücretinin yüksekliği ve oyuncunun maaş talepleri, anlaşmanın önündeki en büyük engeller olarak gösteriliyor.

Sacha Boey (REUTERS)Sacha Boey (REUTERS)

GALATASARAY KİRALIK FORMÜLÜ ÜZERİNDE DURMUŞTU
Sarı-kırmızılı kulübün, 24 yaşındaki Fransız sağ beki satın alma opsiyonuyla kiralama formülüyle transfer etmeyi planladığı belirtilmişti. Ancak Bayern cephesi bu teklife sıcak yaklaşmadı.

Sacha Boey (REUTERS)Sacha Boey (REUTERS)

BAYERN MÜNİH BOEY'İ GÖNDERMEYE HAZIR
Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise Bayern Münih'in yaz transfer döneminde Boey'i elden çıkarmaya sıcak baktığı yönünde. Ancak bu ayrılık, yüksek bonservis geliri beklentisiyle gerçekleşecek.

Sacha Boey (REUTERS)Sacha Boey (REUTERS)

PREMİER LİG TALİPLERİ ÖNE ÇIKIYOR
Sacha Boey için şu an en somut tekliflerin Premier Lig ekiplerinden geldiği vurgulanıyor. Bu da Galatasaray'ın transferdeki şansını iyice azaltıyor.

Sacha Boey (REUTERS)Sacha Boey (REUTERS)

BOEY'İN PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ
Boey, Bayern Münih formasıyla şu ana dek 19 maçta görev aldı ve 3 asistlik katkı yaptı. Oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro seviyesinde. Fransız futbolcunun Alman deviyle olan sözleşmesi ise 2028 yılına kadar devam ediyor.

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