Galatasaray’a transferde kötü haber! İhtimal giderek zayıflıyor

PREMİER LİG TALİPLERİ ÖNE ÇIKIYOR Sacha Boey için şu an en somut tekliflerin Premier Lig ekiplerinden geldiği vurgulanıyor. Bu da Galatasaray 'ın transferdeki şansını iyice azaltıyor.

Sacha Boey (REUTERS)

BOEY'İN PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

Boey, Bayern Münih formasıyla şu ana dek 19 maçta görev aldı ve 3 asistlik katkı yaptı. Oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro seviyesinde. Fransız futbolcunun Alman deviyle olan sözleşmesi ise 2028 yılına kadar devam ediyor.