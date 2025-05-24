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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hedefine Avusturya'dan darbe!

Avusturya Ligi’nde Austria Wien’in 90+2. dakikada yediği golle Blau-Weiss Linz ile 2-2 berabere kalması, Fenerbahçe açısından kritik bir sonuç doğurdu. Bu beraberliğin ardından Salzburg, ligi ikinci sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı elde etti. Salzburg’un katılımı sonrası, Fenerbahçe’nin 3. Ön Eleme Turu’nda seribaşı olma ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı. Bu gelişmeyle birlikte sarı-lacivertliler, kura çekiminde güçlü rakiplerle eşleşme riskiyle karşı karşıya kaldı.

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Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 21:22 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 21:22
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hedefine Avusturya’dan darbe!

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Avusturya Ligi'nde Austria Wien'in 90+2. dakikada yediği golle Blau-Weiss Linz ile 2-2 berabere kalması, Fenerbahçe'yi olumsuz etkiledi. Bu skorla Salzburg ligi ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi elemesine katılma hakkı elde etti ve bu gelişme, sarı lacivertli ekibin seribaşı olma ihtimalini ortadan kaldırdı.

Burak Kapacak (İHA)Burak Kapacak (İHA)

FENERBAHÇE'NİN 3. ÖN ELEME TURU OLASI RAKİPLERİ
Kanarya seri başı olamayacağı için zorlu rakiplerle eşleşme ihtimali yüksek. İşte muhtemel rakipler:

Benfica (Portekiz)

Rangers (İskoçya)

Club Brugge (Belçika) / Salzburg (Avusturya)

Feyenoord (Hollanda)

Youssef En-Nesyri (AA)Youssef En-Nesyri (AA)

ÖNEMLİ TARİHLER
3. Ön Eleme Turu:

Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025

Maçlar: 5-6 Ağustos (ilk maç), 12 Ağustos (rövanş)

Play-Off Turu:

Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025

Maçlar: 19-20 Ağustos (ilk maç), 26-27 Ağustos (rövanş)

Fenerbahçe'nin gruplara kalabilmesi için bu iki turu da geçmesi gerekiyor. Her iki tur da çift maçlı eleme sistemiyle oynanacak.

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