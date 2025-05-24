Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hedefine Avusturya’dan darbe!

Avusturya Ligi'nde Austria Wien 'in 90+2. dakikada yediği golle Blau-Weiss Linz ile 2-2 berabere kalması, Fenerbahçe 'yi olumsuz etkiledi. Bu skorla Salzburg ligi ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi elemesine katılma hakkı elde etti ve bu gelişme, sarı lacivertli ekibin seribaşı olma ihtimalini ortadan kaldırdı.

Youssef En-Nesyri (AA)

ÖNEMLİ TARİHLER

3. Ön Eleme Turu:

Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025

Maçlar: 5-6 Ağustos (ilk maç), 12 Ağustos (rövanş)

Play-Off Turu:

Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025

Maçlar: 19-20 Ağustos (ilk maç), 26-27 Ağustos (rövanş)

Fenerbahçe'nin gruplara kalabilmesi için bu iki turu da geçmesi gerekiyor. Her iki tur da çift maçlı eleme sistemiyle oynanacak.