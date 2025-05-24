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Paris'ten 3. kupa! PSG - Reims: 3-0 | MAÇ SONUCU

Fransa Kupası finalinde Paris Saint-Germain, Stade de France'ta Reims'i 3-0 mağlup ederek sezonun üçüncü kupasını kazandı. Mücadeleye etkili başlayan başkent temsilcisi, ilk yarıda bulduğu gollerle işi bitirdi.

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Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 23:59 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 23:59
Paris’ten 3. kupa! PSG - Reims: 3-0 | MAÇ SONUCU

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Fransa Kupası finalinde Paris Saint-Germain, Stade de France'ta Reims ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Paris ekibi 3-0 kazanarak kupaya uzandı. Karşılaşmada PSG'ye galibiyeti getiren golleri 16. ve 19. dakikalarda Bradley Barcola, 43. dakikada ise Achraf Hakimi kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Paris Saint-Germain, Fransa Kupası'nı kazanarak sezonu üç kupayla tamamladı. Daha önce Ligue 1 şampiyonluğunu ve Fransa Süper Kupası'nı kazanan PSG, bu başarılarına Fransa Kupası'nı da eklemiş oldu.

Luis Enrique'nin çalıştırdığı PSG, 31 Mayıs Cumartesi günü UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ile karşı karşıya gelecek. Başkent ekibi, sezonu dördüncü kupayla tamamlama hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor.

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