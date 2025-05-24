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90+5'te Premier League! Sheffield United - Sunderland: 1-2 | MAÇ SONUCU

İngiltere Championship Play-Off finalinde Sunderland, dramatik bir sonla Sheffield United’ı 2-1 mağlup ederek Premier League biletini aldı. Wembley’de oynanan karşılaşma, kırmızı-beyazlılar adına tarihi bir geri dönüşe sahne oldu.

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Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 19:18 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 19:18
90+5’te Premier League! Sheffield United - Sunderland: 1-2 | MAÇ SONUCU

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25. dakikada Sheffield United, Tyrese Campbell ile öne geçti. İlk devre 1-0 sona erdi. İkinci yarıda dakikalar 75'i gösterirken Sunderland, Eliezer Mayenda ile beraberliği sağladı. 90+5'te ise 19 yaşındaki Thomas Watson, attığı golle takımını Premier League'e taşıyan isim oldu.

8 YIL SONRA PREMİER LEAGUE'DE
Bu sonuçla birlikte Sunderland, 2016-17 sezonunda küme düşmesinin ardından 8 yıl sonra Premier League'e geri dönmeyi başardı.

Daha önce Leeds United ve Burnley, Championship'ten Premier League'e yükselmeyi garantilemişti. Sunderland, yükselen son takım oldu.

WATSON TARİHE GEÇTİ
Son dakikada attığı golle takımını zirveye taşıyan Thomas Watson, Sunderland tarihine adını yazdırdı. Genç futbolcunun golü, taraftarlara unutulmaz bir Premier League dönüşü yaşattı.

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