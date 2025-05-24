25. dakikada Sheffield United, Tyrese Campbell ile öne geçti. İlk devre 1-0 sona erdi. İkinci yarıda dakikalar 75'i gösterirken Sunderland, Eliezer Mayenda ile beraberliği sağladı. 90+5'te ise 19 yaşındaki Thomas Watson, attığı golle takımını Premier League'e taşıyan isim oldu.

8 YIL SONRA PREMİER LEAGUE'DE

Bu sonuçla birlikte Sunderland, 2016-17 sezonunda küme düşmesinin ardından 8 yıl sonra Premier League'e geri dönmeyi başardı.

Daha önce Leeds United ve Burnley, Championship'ten Premier League'e yükselmeyi garantilemişti. Sunderland, yükselen son takım oldu.

WATSON TARİHE GEÇTİ

Son dakikada attığı golle takımını zirveye taşıyan Thomas Watson, Sunderland tarihine adını yazdırdı. Genç futbolcunun golü, taraftarlara unutulmaz bir Premier League dönüşü yaşattı.