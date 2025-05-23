Karşılaşmanın tek golü, uzatma dakikalarında geldi. 90+2. dakikada sahneye çıkan tecrübeli golcü Marco Paixao, ağları havalandırarak Bandırmaspor'a galibiyeti getirdi.

Bandırmaspor, turun ilk ayağında deplasmanda Boluspor'u 4-1 mağlup ederek büyük bir avantaj elde etmişti. Rövanşta da hata yapmayan kırmızı-beyazlı ekip, toplamda 5-1'lik skorla finale yükseldi.

Teksüt Bandırmaspor, Trendyol Süper Lig'e yükselme yolunda son engel olan finalde Solwie Energy Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Final mücadelesi 29 Mayıs'ta oynanacak.