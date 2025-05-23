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1. Lig'de finalin adı belli oldu! Bandırmaspor - Balıkesirspor: 1-0 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig Yükselme Play-off 2. Tur rövanş mücadelesinde Teksüt Bandırmaspor ile Geosis Boluspor karşı karşıya geldi. Bandırma temsilcisi, sahasında oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

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Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 18:02 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 18:02
1. Lig’de finalin adı belli oldu! Bandırmaspor - Balıkesirspor: 1-0 | MAÇ SONUCU

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Karşılaşmanın tek golü, uzatma dakikalarında geldi. 90+2. dakikada sahneye çıkan tecrübeli golcü Marco Paixao, ağları havalandırarak Bandırmaspor'a galibiyeti getirdi.

Bandırmaspor, turun ilk ayağında deplasmanda Boluspor'u 4-1 mağlup ederek büyük bir avantaj elde etmişti. Rövanşta da hata yapmayan kırmızı-beyazlı ekip, toplamda 5-1'lik skorla finale yükseldi.

Teksüt Bandırmaspor, Trendyol Süper Lig'e yükselme yolunda son engel olan finalde Solwie Energy Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Final mücadelesi 29 Mayıs'ta oynanacak.

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