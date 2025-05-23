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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması programı belli oldu

Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, 25. şampiyonluğunu taraftarıyla birlikte Yenikapı’da düzenlenecek dev kutlama organizasyonuyla kutlayacak. Sarı-kırmızılı kulübün, 25.05.2025 gibi özel bir tarihte yapılacak etkinliğine dair tüm detaylar duyuruldu.

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Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 09:53 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 09:53
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlaması programı belli oldu

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Yönetim, normal şartlarda 1 Haziran için planlanan kutlamayı, şampiyonluğun erken ilan edilmesiyle birlikte 25 Mayıs tarihine çekti. Taraftarlar için sürprizlerin hazırlandığı organizasyon, iki gün sürecek ve milyonlara ulaşması hedefleniyor.

Mario Lemina (AA)Mario Lemina (AA)

Galatasaray'ın şampiyonluk kupası, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) özel izniyle Yenikapı'daki etkinlik alanında takdim edilecek. Oyuncular ve teknik-idari kadro, organizasyonun ana merkezinde olacak.

Fernando Muslera ve Mauro Icardi (AA)Fernando Muslera ve Mauro Icardi (AA)

ETKİNLİK PROGRAMI (25 MAYIS CUMARTESİ)

  • Fanzone alanı kurulacak, taraftarlar gün boyu burada vakit geçirebilecek.
  • Yeme-içme stantları ve GSStore çadırları alanda yer alacak.
  • Göztepe – Galatasaray maçı etkinlik alanındaki dev ekranlarda yayınlanacak.
  • GS Plus üyeleri organizasyona ücretsiz katılabilecek.
  • GS Plus Premium üyeleri için sahne önü özel alan ayrılacak.

Barış Alper Yılmaz (AA)Barış Alper Yılmaz (AA)

PAZAR GÜNÜ KONVOY VE FİNAL TÖRENİ (26 MAYIS PAZAR)

  • Galatasaray takımı saat 16.00'da Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket edecek.
  • Konvoyda iki otobüs yer alacak: biri futbolcular, diğeri basın mensupları için olacak.
  • Etkinlik alanına girişler saat 16.00'dan itibaren başlayacak.
  • 16.00 – 19.00 arasında DJ performansları sahne alacak.
  • 19.05'te kupa töreni başlayacak.

Dries Mertens (AA)Dries Mertens (AA)

KUPA TÖRENİ VE SAHNE GÖSTERİLERİ

  • 21.00'de kupa seremonisi gerçekleşecek.
  • Sahne yakınında 36 loca ve 1200 stant, ücretli olarak satışa sunulacak.
  • Organizasyon, yayıncı kuruluş tarafından canlı yayınlanacak. Ayrıca GS Plus Premium üyeleri mobil uygulama üzerinden töreni izleyebilecek.

Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı (AA)Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı (AA)

SAHNE ALACAK SANATÇILAR
Sunuculuğunu Hop Dedik Ayhan'ın yapacağı kutlamalarda müzik ziyafeti yaşanacak. İşte sahne alacak isimler:

  • Kenan Doğulu
  • Gökhan Kırdar
  • Aydilge
  • Emircan İğrek
  • Güliz Ayla
  • Enbe Orkestrası
  • Ebru Yaşar
  • Gripin
  • Atiye
  • Betül Demir
  • Coşkun Sabah
  • Altay
  • Block3
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