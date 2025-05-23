Galatasaray’ın şampiyonluk kutlaması programı belli oldu

Yönetim, normal şartlarda 1 Haziran için planlanan kutlamayı, şampiyonluğun erken ilan edilmesiyle birlikte 25 Mayıs tarihine çekti. Taraftarlar için sürprizlerin hazırlandığı organizasyon, iki gün sürecek ve milyonlara ulaşması hedefleniyor.