Galatasaray’ın şampiyonluk kutlaması programı belli oldu

Yönetim, normal şartlarda 1 Haziran için planlanan kutlamayı, şampiyonluğun erken ilan edilmesiyle birlikte 25 Mayıs tarihine çekti. Taraftarlar için sürprizlerin hazırlandığı organizasyon, iki gün sürecek ve milyonlara ulaşması hedefleniyor.
Yönetim, normal şartlarda 1 Haziran için planlanan kutlamayı, şampiyonluğun erken ilan edilmesiyle birlikte 25 Mayıs tarihine çekti. Taraftarlar için sürprizlerin hazırlandığı organizasyon, iki gün sürecek ve milyonlara ulaşması hedefleniyor.
Galatasaray'ın şampiyonluk kupası, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) özel izniyle Yenikapı'daki etkinlik alanında takdim edilecek. Oyuncular ve teknik-idari kadro, organizasyonun ana merkezinde olacak.
ETKİNLİK PROGRAMI (25 MAYIS CUMARTESİ)
PAZAR GÜNÜ KONVOY VE FİNAL TÖRENİ (26 MAYIS PAZAR)
KUPA TÖRENİ VE SAHNE GÖSTERİLERİ
SAHNE ALACAK SANATÇILAR
Sunuculuğunu Hop Dedik Ayhan'ın yapacağı kutlamalarda müzik ziyafeti yaşanacak. İşte sahne alacak isimler: