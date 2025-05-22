Victor Osimhen için Galatasaray’ı yıkan haber! Transfer bitebilir

Fransa basınından Foot Mercato'nun haberine göre, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin önde gelen kulüplerinden Al Hilal, Victor Osimhen ile temasa geçti. Haberde, Suudi kulübünün oyuncuya son derece cazip bir maaş teklifi sunduğu ve transferin olumlu yönde ilerlediği belirtildi.
Victor Osimhen (AA)
Osimhen'in, Al Hilal'in önerisine sıcak baktığı ifade edilirken, kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor. Maaş teklifinin büyüklüğü nedeniyle Galatasaray'ın bu yarışta ekonomik anlamda rekabet etmesinin zor olduğu vurgulandı.
Victor Osimhen (AA)
GALATASARAY DURUMU TAKİPTE
Galatasaray yönetiminin süreci yakından takip ettiği, ancak oyuncunun Suudi Arabistan'a transfer olması halinde, alternatif planlara yöneleceği belirtiliyor.