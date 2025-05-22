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Victor Osimhen için Galatasaray'ı yıkan haber! Transfer bitebilir

Galatasaray'ın bu sezon elde ettiği çifte zaferde kilit rol oynayan Victor Osimhen, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcünün bonservisini almayı planlarken, karşılarına çıkan güçlü bir rakip işleri zorlaştırcak.

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Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 00:48 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 00:48
Victor Osimhen için Galatasaray’ı yıkan haber! Transfer bitebilir

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Fransa basınından Foot Mercato'nun haberine göre, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin önde gelen kulüplerinden Al Hilal, Victor Osimhen ile temasa geçti. Haberde, Suudi kulübünün oyuncuya son derece cazip bir maaş teklifi sunduğu ve transferin olumlu yönde ilerlediği belirtildi.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

Osimhen'in, Al Hilal'in önerisine sıcak baktığı ifade edilirken, kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor. Maaş teklifinin büyüklüğü nedeniyle Galatasaray'ın bu yarışta ekonomik anlamda rekabet etmesinin zor olduğu vurgulandı.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

GALATASARAY DURUMU TAKİPTE
Galatasaray yönetiminin süreci yakından takip ettiği, ancak oyuncunun Suudi Arabistan'a transfer olması halinde, alternatif planlara yöneleceği belirtiliyor.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

44 GOLDE ADI VAR
Bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıkan Victor Osimhen, 36 gol ve 8 asistlik katkı sağlayarak takımın hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluklarında büyük rol oynadı. Taraftarların kısa sürede sevgilisi haline gelen yıldız golcünün geleceği, önümüzdeki günlerin en önemli gündem maddelerinden biri olacak.

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