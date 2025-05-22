Victor Osimhen için Galatasaray’ı yıkan haber! Transfer bitebilir

Victor Osimhen (AA)

44 GOLDE ADI VAR

Bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıkan Victor Osimhen, 36 gol ve 8 asistlik katkı sağlayarak takımın hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluklarında büyük rol oynadı. Taraftarların kısa sürede sevgilisi haline gelen yıldız golcünün geleceği, önümüzdeki günlerin en önemli gündem maddelerinden biri olacak.