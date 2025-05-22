Avrupa Ligi’nde yılın takımı açıklandı

UEFA Avrupa Ligi finalinde sahaya çıkan isimler arasında sezonun öne çıkan performanslarına sahip oyuncular yer aldı. Kupayı müzesine götüren Tottenham'ın kalecisi Guglielmo Vicario, güven veren duruşuyla takımının finaldeki başarısında pay sahibi oldu.

Savunma dörtlüsünde dikkat çeken isim, Norveç ekibi Bodø/Glimt'in sol beki Fredrik Bjørkan oldu. Finaldeki kadroda yer almasıyla sürpriz yapan genç oyuncunun karşısında, sağ bekte Pedro Porro forma giydi. Stoper tandeminde ise Robin Koch ve Cristian Romero görev yaptı.

Orta sahada dinamizmiyle sezon boyunca dikkat çeken Lewis Berg, sezonun ikinci yarısında çıkış yakalayan Casemiro ve takım kaptanı olarak oyunu yönlendiren Bruno Fernandes üçlüsü yer aldı.

Hücum hattında ise transfer döneminde adlarını sıkça duyacağımız iki genç yıldız öne çıktı. Rayan Cherki ve Nico Williams, gösterdikleri etkili performansla dikkat çekerken, finalin kazananı Tottenham'ın golcüsü Dominic Solanke, ileri üçlünün merkezinde yer aldı.

Bu kadro, Avrupa Ligi sezonunun bireysel anlamda en dikkat çeken ve istikrarlı performanslar sergileyen oyuncularından oluştu. Özellikle genç yeteneklerin parlaması, yaz transfer döneminin hareketli geçeceğinin habercisi oldu.