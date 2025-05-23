Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Zorlu rakiplerini eleyerek Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Final Four bileti alan Fenerbahçe Beko, yarı finalde de Panathinaikos AKTOR'u mağlup ederek son iki takım arasına kaldı.
Sarı lacivertli ekibin 2018'den sonra ilk kez finale yükseldiği organizasyondaki rakibi Monaco oldu. Sarunas Jasikevicius ve öğrencileri, Fransız ekibine karşı şampiyonluk mücadelesi verecek.
Devon Hall Panathinaikos AKTOR karşısınd MVP seçildi (AA)
FENERBAHÇE BEKO-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun Monaco ile karşılaşacağı THY EuroLeague finali maçı 25 Mayıs 2025 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Etihad Arena'daki randevu S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
İki takım arasında normal sezonda oynanan iki randevuyu da 69-99 ve 91-82'lik skorla kırmızı beyazlılar kazanmıştı.