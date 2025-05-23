Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Zorlu rakiplerini eleyerek Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Final Four bileti alan Fenerbahçe Beko, yarı finalde de Panathinaikos AKTOR'u mağlup ederek son iki takım arasına kaldı.

Sarı lacivertli ekibin 2018'den sonra ilk kez finale yükseldiği organizasyondaki rakibi Monaco oldu. Sarunas Jasikevicius ve öğrencileri, Fransız ekibine karşı şampiyonluk mücadelesi verecek.