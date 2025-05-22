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Konyaspor'da Başkan Ömer Korkmaz'dan çağrı! "Başka alternatif görünmüyor"

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, "Bir başkan adayı çıksın, yönetim kurulu oluştursun. Onlar da Konyaspor'a yöneticilik yapsın. Şu anda kulübün başka bir alternatifi görünmüyor." dedi.

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Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 23:59 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 23:59
Konyaspor’da Başkan Ömer Korkmaz’dan çağrı! Başka alternatif görünmüyor

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Korkmaz, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 3. Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kulübün ekonomik yapısının her geçen gün bozulmaya devam ettiğini söyledi.

Konyaspor'un mali sıkıntılarının başında faiz sorunun geldiğini anlatan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Bir başkan adayı çıksın, yönetim kurulu oluştursun. Onlar da Konyaspor'a yöneticilik yapsın. Şu anda kulübün başka bir alternatifi görünmüyor. Umarım şehrin dinamikleri bir araya gelir, bu süreç başka bir yere gider. Biz oluruz, olmayız fark etmez. Süreci paylaştım, mevcut şartlar içinde Konyaspor yönetiminde devam etme şansımız görünmüyor. Geldiğimiz günden beri bu kulübün borcuyla, sportif sorunlarıyla uğraşmaktan yapmak istediğimiz işlere başlamış bile değiliz. Tek akademideki oyunculara yatırım yapmaktan vazgeçmedik."

Toplantıya, AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, kulüp yönetim kurulu üyeleri, geçmiş dönem başkanları ile genel kurul üyeleri katıldı.

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