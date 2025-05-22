UEFA Avrupa Ligi’nde sezonun golü Yunus Akgün’den

Organizasyondan yapılan resmi açıklamaya göre, Avrupa Ligi'nde sezon boyunca atılan en iyi 10 gol belirlendi. Listenin zirvesinde, Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiği grup maçında, ceza sahası dışından yaptığı sert ve etkili vuruşla fileleri havalandıran Yunus Akgün yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 Sezonunun En İyi 10 Golü:
- Yunus Akgün – Galatasaray (Tottenham'a karşı)
- Rasmus Hojlund – Manchester United
- Nico Williams – Athletic Bilbao
- Pedro Rodriguez – Lazio
- Adama Traore – Ferencvaros
- Samuel Omorodion – Porto
- Tural Bayramov – Karabağ
- Mason Mount – Manchester United
- Kobbie Mainoo – Manchester United
- Gustav Isaksen – Lazio
İşte Yunus Akgün'ün golü
🦁 Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü seçildi!pic.twitter.com/2QE22X5pVW— TRT Spor (@trtspor) May 22, 2025