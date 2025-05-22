UEFA Avrupa Ligi’nde sezonun golü Yunus Akgün’den

Organizasyondan yapılan resmi açıklamaya göre, Avrupa Ligi'nde sezon boyunca atılan en iyi 10 gol belirlendi. Listenin zirvesinde, Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiği grup maçında, ceza sahası dışından yaptığı sert ve etkili vuruşla fileleri havalandıran Yunus Akgün yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 Sezonunun En İyi 10 Golü:

Yunus Akgün – Galatasaray (Tottenham'a karşı) Rasmus Hojlund – Manchester United Nico Williams – Athletic Bilbao Pedro Rodriguez – Lazio Adama Traore – Ferencvaros Samuel Omorodion – Porto Tural Bayramov – Karabağ Mason Mount – Manchester United Kobbie Mainoo – Manchester United Gustav Isaksen – Lazio

İşte Yunus Akgün'ün golü