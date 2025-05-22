PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Jose Mourinho'dan 15 yıl sonra itiraf!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 15 yıl önce Inter ile kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi zaferinin yıl dönümünde BBC’ye özel açıklamalarda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 22:43 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 22:43
Jose Mourinho’dan 15 yıl sonra itiraf!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Jose Mourinho o dönem kulüpte başkanlık yapan Moratti ile çok iyi anlaştığını açıkladı. Portekizli çalıştırıcı, "Harika bir başkanım vardı, Sayın Moratti. Bana 'Jose, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için neye ihtiyacımız var?' diye sordu. Ona hemen 'Daha hızlı bir stoper gerekiyor ki daha önde oynayabilelim' dedim. Bu, Lucio oldu. 'Yaratıcı bir orta saha oyuncusu lazım' dedim, Wesley Sneijder'i aldık. Ve bir forvet, kritik anlarda sahneye çıkacak biri… O da Genoa'dan aldığımız Diego Milito'ydu" dedi.

"IBRA'DA KAZANAN BİZ OLDUK"

Zlatan Ibrahimovic'in ayrılmasına vurgu yapan Mourinho, "Zlatan Ibrahimovic'i Barcelona'ya sattık. O transferde önemli bir bedel ödedik ama sonunda kazanan biz olduk." ifadelerini kullandı.

"BİZİM SEZONUMUZDU"

Mourinho o dönem takımdaşlığın çok iyi olduğunu söyledi: "O takımda her şey vardı. Karakter, tecrübe, fiziksel güç, empati ve arkadaşlık… Sadece bu üç parçayı eksik görüyordum. Onlar gelince bir sonraki sezon bizim sezonumuz oldu."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK sona erdi! 8 madde tek hedef: Terör ülke gündeminden çıkarılacak
CHP’li İBB’ye yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Taner Çetin’in hayali ihale paralarıyla asistanına villa aldırdığı ortaya çıktı
Ticaret Bakanlığı İsrail’le ticaret yapılıyor yalanında gerçeği açıkladı: Filistin’e ihracat yapılıyor
CHP’li İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı! Bir şüpheli daha etkin pişmanlıktan yararlandı
’Dijital Telif’te bıçak kemiğe dayandı! Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman’dan TAKVİM’e özel demeç: Yasa ne zaman çıkacak?
Taner Çetin’in İBB’deki vurgun ve zimmeti sevk yazısında! İhale rüşvetiyle villa alıp BMW taksidi ödetti: Kara parayı asistanıyla akladı
Virginia’da CIA karargahına saldırı! ABD bir günde ikinci kez alarmda
Başkan Erdoğan Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı
7. Etnospor Kültür Festivali başladı! Gazze’deki soykırım unutulmadı! Bilal Erdoğan’dan Takvim.com.tr’ye özel açıklama
Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu
Selçuk Bayraktar’dan Takvim.com.tr’ye Etnospor mesajı: Kültürel mirasımızın yaşatılması için önemli | Sümeyye Erdoğan Bayraktar’dan aile vurgusu
Başkan Erdoğan noktayı koydu: PKK’nın fesih süreci örgütün Suriye kolunu da kapsamaktadır | Trump, Şara ve Selman zirvesi...
Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci davadan neden çekildi? 100 milyon TL aldı mı? Kayınpederi hakkında şok iddia
Kuzey Kore’nin 5 bin tonluk savaş gemisi lansmanda kaza yaptı Kim Jong Un çileden çıktı
Terörsüz Suriye terörsüz bölge! PKK’nın feshi sonrası ses getirecek iddia: Öcalan YPG/SDG’nin feshi için taahhüt verdi
Siyonistlerde Türkiye paniği! ABD ile Suriye konulu Çalışma Grubu’na endişe verici manşeti
PSG’nin yıldızları Fenerbahçe’ye! 40 milyon euroluk operasyon
İBB Medya AŞ’de Bizimkiler vurgunu! Emrah Bağdatlı’dan 50 bin TL’lik şirkete 41 milyonluk ihale: Ongun’un takıcısına 906 bin TL rüşvet
ABD’de 2 İsrailli diplomat öldürüldü! Donald Trump’tan açıklama var
Sibel Can’la televizyon ekranlarında şov yapıyordu! Fındık Kurdu Berna’nın bakın şimdi ne halde