Jose Mourinho’dan 15 yıl sonra itiraf!

Jose Mourinho o dönem kulüpte başkanlık yapan Moratti ile çok iyi anlaştığını açıkladı. Portekizli çalıştırıcı, "Harika bir başkanım vardı, Sayın Moratti. Bana 'Jose, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için neye ihtiyacımız var?' diye sordu. Ona hemen 'Daha hızlı bir stoper gerekiyor ki daha önde oynayabilelim' dedim. Bu, Lucio oldu. 'Yaratıcı bir orta saha oyuncusu lazım' dedim, Wesley Sneijder'i aldık. Ve bir forvet, kritik anlarda sahneye çıkacak biri… O da Genoa'dan aldığımız Diego Milito'ydu" dedi.

"IBRA'DA KAZANAN BİZ OLDUK"

Zlatan Ibrahimovic'in ayrılmasına vurgu yapan Mourinho, "Zlatan Ibrahimovic'i Barcelona'ya sattık. O transferde önemli bir bedel ödedik ama sonunda kazanan biz olduk." ifadelerini kullandı.

"BİZİM SEZONUMUZDU"

Mourinho o dönem takımdaşlığın çok iyi olduğunu söyledi: "O takımda her şey vardı. Karakter, tecrübe, fiziksel güç, empati ve arkadaşlık… Sadece bu üç parçayı eksik görüyordum. Onlar gelince bir sonraki sezon bizim sezonumuz oldu."