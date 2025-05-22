Miha Zajc Fenerbahçe’ye geri dönüyor

Comolli, yaptığı açıklamada, "Miha Zajc'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacağız. Oyuncumuz gelecek ay Fenerbahçe'ye geri dönecek" ifadelerini kullandı. Fransız kulübü, kiralık sözleşmesi sona eren Sloven oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı.

ÜMİT AKDAĞ DA ALANYASPOR'A DÖNECEK

Comolli ayrıca, kiralık olarak Toulouse forması giyen Ümit Akdağ'ın da Alanyaspor'a geri döneceğini duyurdu. Öte yandan, Djibril Sidibe ve Joshua King'in sözleşmelerini uzatmak için iki oyuncuyla da görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

ZAJC'IN TOULOUSE PERFORMANSI

Bu sezon Toulouse formasıyla 19'u lig olmak üzere toplam 22 maçta görev alan Miha Zajc, gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Orta sahada zaman zaman rotasyon oyuncusu olarak kullanılan Zajc'ın performansı, beklentilerin altında kaldı.

Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zajc'ın, sarı-lacivertli takımdaki geleceği ise Jose Mourinho yönetimindeki yeni dönemde şekillenecek.