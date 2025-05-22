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Miha Zajc Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'nin sezon başında Ligue 1 ekibi Toulouse’a kiraladığı Sloven orta saha Miha Zajc’ın geleceği netlik kazandı. Daha önce sarı lacivertli ekipte sportif direktörlük yapan ve şu anda Toulouse’un başkanı olan Damien Comolli, deneyimli futbolcuyla ilgili kararlarını kamuoyuna açıkladı.

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Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 23:50 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 03:31
Miha Zajc Fenerbahçe’ye geri dönüyor

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Comolli, yaptığı açıklamada, "Miha Zajc'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacağız. Oyuncumuz gelecek ay Fenerbahçe'ye geri dönecek" ifadelerini kullandı. Fransız kulübü, kiralık sözleşmesi sona eren Sloven oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı.

ÜMİT AKDAĞ DA ALANYASPOR'A DÖNECEK
Comolli ayrıca, kiralık olarak Toulouse forması giyen Ümit Akdağ'ın da Alanyaspor'a geri döneceğini duyurdu. Öte yandan, Djibril Sidibe ve Joshua King'in sözleşmelerini uzatmak için iki oyuncuyla da görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

ZAJC'IN TOULOUSE PERFORMANSI
Bu sezon Toulouse formasıyla 19'u lig olmak üzere toplam 22 maçta görev alan Miha Zajc, gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Orta sahada zaman zaman rotasyon oyuncusu olarak kullanılan Zajc'ın performansı, beklentilerin altında kaldı.

Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zajc'ın, sarı-lacivertli takımdaki geleceği ise Jose Mourinho yönetimindeki yeni dönemde şekillenecek.

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