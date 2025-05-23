Abu Dhabi'de düzenlenen Turkish Airlines EuroLeague Final Four organizasyonunda finale yükselen Fenerbahçe Beko, rakibini buldu. Temsilcimizin rakibi, yarı finalde Olympiacos'u 78-68 mağlup eden Monaco oldu.

İLK KEZ FİNALDE

Normal sezonu lider tamamlayan Olympiacos, yarı finalde Monaco karşısında istediği performansı sergileyemedi. Fransız ekibi, mücadeleyi 78-68 kazanarak tarihinde ilk kez EuroLeague finaline yükseldi.

Fenerbahçe ise ilk yarı finalde Panathinaikos'u 82-76 mağlup ederek finale adını yazdırmıştı. Böylece şampiyonluk maçı 25 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe Beko ile Monaco arasında oynanacak.

YUNAN DEVLERİ ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINDA KARŞI KARŞIYA

Final Four'a büyük beklentilerle gelen iki Yunanistan devi Olympiacos ve Panathinaikos, 25 Mayıs Pazar günü üçüncülük maçında kozlarını paylaşacak. Her iki ekip için de hayal kırıklığı yaşatan yarı final mağlubiyetlerinin ardından prestij için sahaya çıkacaklar.

EuroLeague'de gözler şimdi büyük finale çevrildi. Fenerbahçe Beko, ikinci EuroLeague şampiyonluğu için Monaco karşısında parkeye çıkacak.