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Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi belli oldu! Olympiacos - Monaco: 68-78 | MAÇ SONUCU

THY EuroLeague finalinde Fenerbahçe Beko'nun rakibi belli oldu. Olympiacos'u 78-68 yenen Monaco, pazar akşamı temsilcimizle karşı karşıya gelecek.

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Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 22:54 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 23:13
Fenerbahçe’nin finaldeki rakibi belli oldu! Olympiacos - Monaco: 68-78 | MAÇ SONUCU

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Abu Dhabi'de düzenlenen Turkish Airlines EuroLeague Final Four organizasyonunda finale yükselen Fenerbahçe Beko, rakibini buldu. Temsilcimizin rakibi, yarı finalde Olympiacos'u 78-68 mağlup eden Monaco oldu.

İLK KEZ FİNALDE
Normal sezonu lider tamamlayan Olympiacos, yarı finalde Monaco karşısında istediği performansı sergileyemedi. Fransız ekibi, mücadeleyi 78-68 kazanarak tarihinde ilk kez EuroLeague finaline yükseldi.

Fenerbahçe ise ilk yarı finalde Panathinaikos'u 82-76 mağlup ederek finale adını yazdırmıştı. Böylece şampiyonluk maçı 25 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe Beko ile Monaco arasında oynanacak.

YUNAN DEVLERİ ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINDA KARŞI KARŞIYA
Final Four'a büyük beklentilerle gelen iki Yunanistan devi Olympiacos ve Panathinaikos, 25 Mayıs Pazar günü üçüncülük maçında kozlarını paylaşacak. Her iki ekip için de hayal kırıklığı yaşatan yarı final mağlubiyetlerinin ardından prestij için sahaya çıkacaklar.

EuroLeague'de gözler şimdi büyük finale çevrildi. Fenerbahçe Beko, ikinci EuroLeague şampiyonluğu için Monaco karşısında parkeye çıkacak.

Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

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