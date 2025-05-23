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Sarunas Jasikevicius makus talihini yendi

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Final-Four yarı finalinde Panathinaikos’u mağlup ederek finale yükselirken, başantrenör Sarunas Jasikevicius da kariyerinde bir ilki başarmış oldu. Litvanyalı çalıştırıcı, Final-Four organizasyonlarındaki şanssızlığını nihayet kırdı.

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Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 21:07 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 21:08
Sarunas Jasikevicius makus talihini yendi

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Kariyerinde üst üste 5., toplamda 6. kez Final-Four'da yer alan Jasikevicius, yalnızca ikinci kez finale yükseldi. Daha önce yalnızca 2021 yılında Barcelona ile final oynama başarısı gösteren tecrübeli koç, Final-Four'daki diğer 4 yarı final karşılaşmasından mağlup ayrılmıştı.

ATAMAN'A KARŞI İLK GALİBİYET
Jasikevicius ayrıca Ergin Ataman'a karşı Final-Four organizasyonlarındaki ilk galibiyetini elde etti. İki koç daha önce bu seviyede iki kez karşılaşmış, bu mücadelelerin her ikisini de Ataman'ın takımları kazanmıştı. Ancak bu kez gülen taraf Jasikevicius oldu.

HEDEF: ŞAMPİYONLUK
49 yaşındaki başantrenör, Fenerbahçe Beko ile hem kulüp hem de kendi kariyeri adına tarihi bir şampiyonluk hedefliyor. Sarı-lacivertliler, organizasyonda ikinci kez Avrupa şampiyonu olma yolunda finale adını yazdırırken, Jasikevicius ise ilk koçluk EuroLeague şampiyonluğunu kovalayacak.

"İYİ OYNAMADIK AMA İYİ MÜCADELE ETTİK"
Karşılaşmanın ardından konuışan Jasikevicius şunları söyledi;

"Herkese iyi akşamlar. Öncelikle oyuncularımızı ve taraftarımızı galibiyetten dolayı kutlarım. Taraftarımız bugün bizi müthiş destekledi, itici gücümüz oldular. Bugün maçı kazanmamız için ne kadar mücadele etmemiz gerektiğini biliyorduk, öyle de yaptık. Çok göze hoş gelen bir basketbol oynamadık ama çok mücadele ettik. Tabii son şampiyona karşı oynuyorsunuz, kolay değil. Her şeye rağmen kazanmanın bir yolunu bulduk. Bugün dokuz top kaybımız var, ortalamamızın altında kaldık. Tabii en büyük sahnedeyiz, herkes kazanmayı çok istiyor. Herkes çok gergin. Bizse bugün doğru anlarda doğru çözümleri bulabildik. Umarım pazar günü oyuncularımız atmosferi daha da derinden yaşayıp daha rahat oynayabilirler. Umarım bugüne göre daha iyi basketbol oynayabiliriz.

Geçen sene oynadığımız maçın ilk 25 dakikasında ortada olan altı top vardı. Bu altı topun beşini Panathinaikos almıştı. Bu da beş ekstra pozisyon anlamına geliyor. Böyle maçlarda rakibe bu kadar ekstra şans veremezsiniz. Bugün ise bu alanda çok daha iyiydik. Bugün savunmada bazı anlarda olmamız gerektiği kadar iyi değildik ama her şey yolunda gidemez. Maçtan önce biri gelip bana böyle oynayacağımızı söylese çok mutlu olurdum."

Nunn stop final! Fenerbahçe Beko - Panathinaikos AKTOR: 82-76 | MAÇ SONUCUNunn stop final! Fenerbahçe Beko - Panathinaikos AKTOR: 82-76 | MAÇ SONUCU
Nunn stop final! Fenerbahçe Beko - Panathinaikos AKTOR: 82-76 | MAÇ SONUCU

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