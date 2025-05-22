Fenerbahçe’de iki oyuncu gönderiliyor! Yıldız transferi Fransa’dan

Zuriko Davitashvili (AFP) SAKATLIK VE İSTİKRAR AVANTAJI

Davitashvili'nin istikrarı da dikkat çekiyor. Kariyeri boyunca 230 resmi maça çıkan Gürcü futbolcu, yalnızca 7 maçı sakatlık nedeniyle kaçırdı. Bu özelliği, sakatlık sorunlarıyla boğuşan Fenerbahçe'nin tercih sebeplerinden biri olabilir.

Zuriko Davitashvili (AFP) DEĞERİ VE REKABET

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 10 milyon Euro olan Davitashvili, daha önce Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılmıştı. Ayrıca Trabzonspor'un da uzun süredir radarında olan oyuncu için yaz transfer döneminde ciddi bir rekabetin yaşanması bekleniyor.

Zuriko Davitashvili (AFP) MİLLİ TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ

Gürcistan Milli Takımı'nda 46 kez forma giyen ve 6 gol, 3 asistle katkı sağlayan Davitashvili, takımının Avrupa Şampiyonası kadrosunun da önemli parçalarından biri oldu. Özellikle Khvicha Kvaratskhelia ve Georges Mikautadze ile birlikte Gürcistan hücumunun en etkili isimlerinden biri olarak gösteriliyor. PSGnin yıldızları Fenerbahçeye! 40 milyon euroluk operasyon PSG'nin yıldızları Fenerbahçe'ye! 40 milyon euroluk operasyon