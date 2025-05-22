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Fenerbahçe'de iki oyuncu gönderiliyor! Yıldız transferi Fransa'dan

Sezonu kupasız tamamlayan ve Süper Lig’de şampiyonluğu bir kez daha Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe’de, transfer çalışmaları erken başladı. 11 yıldır süren şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, kadroda köklü bir revizyon yapmaya hazırlanıyor. Hücum hattını gençleştirmek isteyen sarı-lacivertliler, Fransa Ligue 1'de küme düşen St. Etienne’in Gürcü yıldızı Zuriko Davitashvili’yi gündemine aldı.

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Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 21:03 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 21:03
Fenerbahçe’de iki oyuncu gönderiliyor! Yıldız transferi Fransa’dan

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Sezon başında büyük beklentilerle kiralanan Allan Saint-Maximin ile yolların ayrılması bekleniyor. Fransız oyuncu, 31 maçta 4 gol ve 5 asist üretse de sakatlıklar ve disiplinsizlik sorunları nedeniyle beklentilerin uzağında kaldı. Ayrıca yaşı ilerleyen Dusan Tadic ve Edin Dzeko ile de yolların ayrılması gündemde. Bu ayrılıkların ardından Fenerbahçe, hücum hattını daha dinamik ve genç oyuncularla takviye etmeyi planlıyor.

Zuriko Davitashvili (AFP)Zuriko Davitashvili (AFP)

POTANSİYELİ YÜKSEK
Fransa kaynaklı Transfermarkt'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Zuriko Davitashvili. 2023 yazında Bordeaux'dan St. Etienne'e 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Ligue 1'de 33 maçta forma giydi ve 9 gol, 8 asistlik performans sergileyerek dikkat çekti. Takımının küme düşmesine engel olamasa da bireysel performansıyla öne çıktı.

Zuriko Davitashvili (AFP)Zuriko Davitashvili (AFP)

ÇOK YÖNLÜ HÜCUMCU
Asıl pozisyonu sol kanat olan Davitashvili, aynı zamanda sağ kanat, 10 numara ve zaman zaman sahte 9 pozisyonlarında da görev alabiliyor. Bu çok yönlülüğü, onu Jose Mourinho'nun hücum sistemine uygun bir aday haline getiriyor.

Zuriko Davitashvili (AFP)Zuriko Davitashvili (AFP)

SAKATLIK VE İSTİKRAR AVANTAJI
Davitashvili'nin istikrarı da dikkat çekiyor. Kariyeri boyunca 230 resmi maça çıkan Gürcü futbolcu, yalnızca 7 maçı sakatlık nedeniyle kaçırdı. Bu özelliği, sakatlık sorunlarıyla boğuşan Fenerbahçe'nin tercih sebeplerinden biri olabilir.

Zuriko Davitashvili (AFP)Zuriko Davitashvili (AFP)

DEĞERİ VE REKABET
Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 10 milyon Euro olan Davitashvili, daha önce Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılmıştı. Ayrıca Trabzonspor'un da uzun süredir radarında olan oyuncu için yaz transfer döneminde ciddi bir rekabetin yaşanması bekleniyor.

Zuriko Davitashvili (AFP)Zuriko Davitashvili (AFP)

MİLLİ TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ
Gürcistan Milli Takımı'nda 46 kez forma giyen ve 6 gol, 3 asistle katkı sağlayan Davitashvili, takımının Avrupa Şampiyonası kadrosunun da önemli parçalarından biri oldu. Özellikle Khvicha Kvaratskhelia ve Georges Mikautadze ile birlikte Gürcistan hücumunun en etkili isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

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