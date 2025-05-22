Fenerbahçe’de iki oyuncu gönderiliyor! Yıldız transferi Fransa’dan

Sezon başında büyük beklentilerle kiralanan Allan Saint-Maximin ile yolların ayrılması bekleniyor. Fransız oyuncu, 31 maçta 4 gol ve 5 asist üretse de sakatlıklar ve disiplinsizlik sorunları nedeniyle beklentilerin uzağında kaldı. Ayrıca yaşı ilerleyen Dusan Tadic ve Edin Dzeko ile de yolların ayrılması gündemde. Bu ayrılıkların ardından Fenerbahçe, hücum hattını daha dinamik ve genç oyuncularla takviye etmeyi planlıyor.
Zuriko Davitashvili (AFP)
POTANSİYELİ YÜKSEK
Fransa kaynaklı Transfermarkt'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Zuriko Davitashvili. 2023 yazında Bordeaux'dan St. Etienne'e 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Ligue 1'de 33 maçta forma giydi ve 9 gol, 8 asistlik performans sergileyerek dikkat çekti. Takımının küme düşmesine engel olamasa da bireysel performansıyla öne çıktı.
Zuriko Davitashvili (AFP)
ÇOK YÖNLÜ HÜCUMCU
Asıl pozisyonu sol kanat olan Davitashvili, aynı zamanda sağ kanat, 10 numara ve zaman zaman sahte 9 pozisyonlarında da görev alabiliyor. Bu çok yönlülüğü, onu Jose Mourinho'nun hücum sistemine uygun bir aday haline getiriyor.