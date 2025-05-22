UEFA şampiyonu Tottenham’a madalya yetmedi!

Tottenham, Avrupa Ligi Finali'nde Manchester United'ı 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Finalin ardından düzenlenen kupa töreninde ise dikkat çeken bir organizasyon hatası yaşandı. UEFA, madalya töreni sırasında Rodrigo Bentancur, Cristian Romero ve Heung-min Son'a madalya yetmemesi nedeniyle eleştiri aldı.

Konuyla ilgili UEFA'dan resmi bir açıklama geldi. Yapılan duyuruda, "Tottenham'dan özür diliyoruz. Oyuncuları yanlış saymışız. Bu yüzden yeterli madalya kalmadı." ifadelerine yer verildi.

Madalya eksikliği kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, UEFA'nın bu özrü durumu telafi etmeye yönelik ilk adım olarak değerlendirildi. Tottenham cephesinden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.