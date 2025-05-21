Mehmet Topal birçok takımın radarında!

Romanya 1'inci Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti'de teknik direktörlük kariyerine başlayan Mehmet Topal, önemli bir grafik çizdi. Aralık 2024'te Romanya ekibinden kendi kararı ile ayrılan Mehmet Topal'ın yerine Adrian Mutu getirilmişti. Ancak Mehmet Topal'ın 6'ncı sırada şampiyonluk play-off grubunda bıraktığı takım, Mutu ile başarısız grafik çizerek 9'uncu sıraya geriledi. 2.5 aylık Mutu döneminin ardından yoğun ikna çabaları ile Topal, Rumen ekibinin başına geri döndü.



KÜME DÜŞME GRUBUNDA DEVRALDI



İlk teknik direktörlük deneyiminde ligin normal sezonunda Petrolul ile 21 maça çıkan Topal, 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.



Mutu'nun ardından takımı küme düşme grubunda devralan Topal, 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Rumen ekibini yeniden atağa geçirerek üst sıralara çıkarmayı başaran genç teknik adam, düşme grubundaki 10 takım arasından sıyrılarak 3'üncülüğe yerleşme başarısı gösterdi. Topal, genele bakıldığında ise Petrolul ile ligi 9'uncu sırada tamamlamış oldu.



BORÇLAR AVRUPAYA ENGEL OLDU



Zorlu ekonomik şartlara rağmen iyi futbolu ile adından söz ettiren Mehmet Topal'ın, Petrolul ile Avrupa hayaline ise borçlar engel oldu. Ligin tamamlanmasının ardından Petrolul, Konferans Ligi ön elemesine gitmeye hak kazandı. Kulübün maddi sıkıntısı Topal'ın bu hayaline ise engel oldu. Borçlar sebebiyle Rumen ekibi Avrupa'ya gidemez hale geldi.



BİRÇOK TAKIMIN RADARINDA



Takım içi ve dışında maddi imkansızlıklara rağmen başarı grafiği çizen Mehmet Topal, hem Romanya'da hem de Türkiye'de birçok takımın radarına girdi. Romanya 1'inci Ligi'nin en iddialı takımlarından Rapid Bükreş, yeni sezon için görüşme talep ederek teklifte bulundu. Petrolul Ploieşti ise bu teklife karşılık olarak takımda kalmasını yeni sezonda ise şartların daha iyi olacağı sözünü verdi. Romanya'da Topal'ın kararı beklenirken Türkiye'de de takımların ilgisini çekmeyi başardı. Önemli birkaç takımın görüşme talep ettiği Topal, yeni sezonla ilgili kararını önümüzdeki haftalarda verecek.