Beşiktaş Diarra transferini bitiriyor!

Beşiktaş, yeni sezonun ilk transferi için geri sayıma geçti.



Siyah-beyazlılar, yüksek maliyet ve yaşı ilerlemiş oyunculardan ziyade genç ve gelecek vaat eden oyuncuları kadrosuna katmak istiyor.



Sporx'in haberine göre Beşiktaş'ın bu doğrultuda gündemine aldığı isimlerden biri de İstanbulspor forması giyen Gaoussou Diarra. Siyah-beyazlıların, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için İstanbulspor'la yaptığı pazarlıklarda son aşamaya geldiği öğrenildi.



MENAJERİ AÇIKLAMIŞTI



Diarra'nın menajeri Buruçhan Düzgün geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ın teklifi henüz somut değil. Görüşmelerimiz devam ediyor." demişti.



BU SEZON PERFORMANSI



İstanbulspor'da bu sezon 37 maçta süre bulan Diarra, 16 gol attı ve 2 asist yaptı.



İstanbulspor ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden 22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro olarak gösteriliyor.