SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'dan Mertens'e teklif!

Galatasaray'da takımdan ayrılacağını açıklayan Dries Mertens ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 11:27 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 11:27
Galatasaray’dan Mertens’e teklif!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sabah gazetesindeki köşe yazısında Galatasaray'ı değerlendiren Levent Tüzemen, Mertens'e teknik ekibe katılması için teklif yapıldığını yazdı.

"GEL EKİBİMDE OL"

Tüzemen'in yazısındaki o kısım şu şekilde:

"Okan Buruk'un yeni sezon için Mertens'e "Gel benim ekibimde ol" dediği söyleniyor. Mertens'in ise ailesi ile birlikte dünya turuna çıkma planı olduğunu ilettiğini öğrendim. Kendisine "1.5 ay vaktin var, turunu tamamla gel" demişler. Tüm futbolcular Mertens'i çok seviyor ve saygı duyuyor. Ayrıca Mertens'in eşi Katie de İstanbul'da yaşamaktan mutlu olduğunu söylüyor. Ayrıca Ciro'ya da bir kız kardeş geleceği açıklandı."

"NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM"

Geleceği için, "Ne yapacağımı bilmiyorum." diyen Mertens, şampiyonluk sonrası "Ne olacağını göreceğiz. Her zaman futbolu bırakmayı dört gözle beklediğimi söylemişimdir. Kariyerimden sonra yapmak istediğim çok şey var." diye konuşmuştu. Belçikalı yıldız, emeklilik sorusuna ise, "Bilmiyorum." yanıtını vermişti.

Galatasaraydan 5. yıldız transferi! Dev isim geliyorGalatasaraydan 5. yıldız transferi! Dev isim geliyor
Galatasaray'dan 5. yıldız transferi! Dev isim geliyor

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Başkan Erdoğan’dan Macaristan seferi: Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılıyor
FETÖ Terörsüz Türkiye sürecini dinamitleme peşinde! MÖZ’ün yeniden yapılanma hayali: İmamoğlu ve Süleymancılara neden arka çıktılar?
Ekrem İmamoğlu’nun çekirdek ekibindeydi! Ertan Yıldız’ın itirafları CHP’yi ve Saraçhane bülbüllerini susturdu
Enerjide tam bağımsız dönüşüm! Bakan Bayraktar açıkladı: Petrolümüzü taştan çıkaracağız
Hal yasasında sona doğru! Fırsatçılara dur denecek! Berat Albayrak yıllar önce dile getirmişti
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun saklattığı cep telefonu ele geçirildi
Jill Biden yaşlılara kötü muamele ile mi suçlanacak? Joe Biden’ın kanser olduğu ortaya çıkmıştı: Trump’ın ekibinden flaş çıkış
Galatasaray’dan 5. yıldız transferi! Dev isim geliyor
DEPREMLER SON DAKİKA | İstanbul’daki 4,2’lik deprem artçı mı öncü mü? Uzmanlar ne diyor? Naci Görür, Şener Üşümezsoy, Okan Tüysüz...
Aydın’da eşini ve iki çocuğunu korkunç bir planla öldürmüştü! Dehşet evi görüntülendi! Acı gerçek tüyler ürpertti
Fenerbahçe’den Avrupa devlerine transfer çalımı!
Meteoroloji haritası kıpkırmızı: Çöl gibi sıcaklar kapıda, O iller 39-40 dereceyle zirve yapacak! Sonra aniden yağmur geliyor
Bu yıl emekli olmak 2026’ya göre avantajlı! TAKVİM enflasyon ve büyüme tahminlerine göre aylık farkını hesapladı
Napoli’den Osimhen açıklaması: Fenerbahçe teklif yaptı mı?
Torbacı avukat yakalandı! Uyuşturucu ağını hükümlü detaylı şekilde anlattı: Eliyle işaret etti
Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın vasiyeti yerine getirildi! Tedavi masrafları üstlenilen Aylin Kara kan kanserini yendi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik haddini aşan CHP liderini sözleriyle 12’den vurdu! Özgür Özel’in dış politika konuşacak kapasitesi yok
Suriye’ye peş peşe kritik ziyaretler! MİT Başkanı Kalın Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü MSB Şam’dan fotoğraf paylaştı
İngiltere’den İsrail’e Gazze yaptırımı: Serbest ticaret müzakereleri anlaşması askıya alındı
Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın’ın Hayatımın kadını dediği Amerikalı eşi hayran bıraktı!