Galatasaray’dan Mertens’e teklif!

Sabah gazetesindeki köşe yazısında Galatasaray'ı değerlendiren Levent Tüzemen, Mertens'e teknik ekibe katılması için teklif yapıldığını yazdı.



"GEL EKİBİMDE OL"



Tüzemen'in yazısındaki o kısım şu şekilde:



"Okan Buruk'un yeni sezon için Mertens'e "Gel benim ekibimde ol" dediği söyleniyor. Mertens'in ise ailesi ile birlikte dünya turuna çıkma planı olduğunu ilettiğini öğrendim. Kendisine "1.5 ay vaktin var, turunu tamamla gel" demişler. Tüm futbolcular Mertens'i çok seviyor ve saygı duyuyor. Ayrıca Mertens'in eşi Katie de İstanbul'da yaşamaktan mutlu olduğunu söylüyor. Ayrıca Ciro'ya da bir kız kardeş geleceği açıklandı."



"NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM"



Geleceği için, "Ne yapacağımı bilmiyorum." diyen Mertens, şampiyonluk sonrası "Ne olacağını göreceğiz. Her zaman futbolu bırakmayı dört gözle beklediğimi söylemişimdir. Kariyerimden sonra yapmak istediğim çok şey var." diye konuşmuştu. Belçikalı yıldız, emeklilik sorusuna ise, "Bilmiyorum." yanıtını vermişti.