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Fenerbahçe'de Angel Gomes operasyonu

Fenerbahçe, Lille ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İngiliz orta saha Angel Gomes için menajeri ile temasa geçti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 11:58 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 11:58
Fenerbahçe’de Angel Gomes operasyonu

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Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine son olarak Jose Mourinho'nun eski öğrenicisi geldi.

ANGEL GOMES PİYANGOSU

Fenerbahçe, Lille'den sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılacağını açıklayan İngiliz orta saha oyuncusu Angel Gomes'in şartlarını öğrenmek için harekete geçti. Sportif direktör Mario Branco'nun futbolcunun menajerlik şirketi olan ROOF ile temasa geçerek, oyuncu ile ilgilendiklerini bildirdi.

İLK OLARAK MOURINHO OYNATTI

Manchester United altyapısından yetişen yıldız orta sahayı 2017 yılında ilk kez A takım formasıyla sahaya süren isim Jose Mourinho olmuştu.

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