Fenerbahçe’de Angel Gomes operasyonu

Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine son olarak Jose Mourinho'nun eski öğrenicisi geldi.



ANGEL GOMES PİYANGOSU



Fenerbahçe, Lille'den sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılacağını açıklayan İngiliz orta saha oyuncusu Angel Gomes'in şartlarını öğrenmek için harekete geçti. Sportif direktör Mario Branco'nun futbolcunun menajerlik şirketi olan ROOF ile temasa geçerek, oyuncu ile ilgilendiklerini bildirdi.



İLK OLARAK MOURINHO OYNATTI



Manchester United altyapısından yetişen yıldız orta sahayı 2017 yılında ilk kez A takım formasıyla sahaya süren isim Jose Mourinho olmuştu.