Trabzonspor’dan Ahmetcan Kaplan hamlesi!

Trabzonspor yönetimi, 6 nokta transfer yaparak önümüzdeki sezona iddialı bir kadro ile girmek istiyor.



Bu doğrultuda hemen her gün yeni isimler gündeme geliyor. Bunlardan birisi de Ahmetcan Kaplan.



Ağustos 2022'de bordo mavili takımdan Ajax'a 9.50 milyon euro karşılığında transfer olan Kaplan, geçtiğimiz yaz Trabzon'a tatile geldiğinde yaptığı açıklamalarda geri dönmek istediğine yönelik sinyaller vermişti.



Geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi Eredivisie'de 8 (562 dakika), Avrupa Ligi'nde 3 (196 dakika) ve kupada 1 maç (90 dakika) forma giyen 22 yaşındaki stoper için Trabzonspor yönetimi Ajax'ın kapısını çalmayı planlıyor.