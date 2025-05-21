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Beşiktaş'a milli yıldız!

Borussia Dortmund'da yeterince forma şansı bulamayan Salih Özcan için girişimlere başlayan Beşiktaş, eski takımı Köln ile transfer yarışına girdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 10:22 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 10:22
Beşiktaş’a milli yıldız!

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Yeni sezona güçlü bir orta saha hattıyla girmeyi hedefleyen Beşiktaş, Borussia Dortmund'da forma giyen milli oyuncu Salih Özcan için girişimlere başladı.

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Borussia Dortmund'da yeterince süre alamadı. Bu durum, Beşiktaş yönetimini harekete geçirdi.

Orta sahaya tecrübeli bir isim kazandırmak isteyen siyah-beyazlılar, yıldız ismi listenin başına aldı. Beşiktaş'ın scout şefi Eduard Graf, geçmişte Dortmund'da görev almış olması sebebiyle transfer sürecinde kilit bir rol üstleniyor.

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