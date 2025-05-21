Kartal’ın gözü Pietuszewski’de

Gelecek sezon için transfer planlamalarına devam eden Beşiktaş ile ilgili Polonya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. Jagiellonia forması giyen Oskar Pietuszewski'nin menajeri, 17 yaşındaki Polonyalı on numara ile ilgilenen kulüpler arasında Beşiktaş'ın da bulunduğunu açıkladı. Pietuszweski'nin menajeri, oyuncu için Wolfsburg ve Monaco ve Anderlecht'inde ilgisinin olduğunu belirtti. Polonya temsilcisinde 27 maça çıkan genç yıldız, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen genç yeteneğin sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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