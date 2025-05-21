Galatasaray’da Nelsson gerçeği!

Galatasaray'dan devre arasında Roma'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Victor Nelsson için gerçek ortaya çıktı.



Sarı-kırmızılı taraftarlar, Nelsson şampiyonluğu kutlamadığı gerekçesiyle sosyal medyadan Danimarkalı futbolcuya tepki göstermişti.



Nelsson'un geçen sezondan şampiyonluk primleri ödenmedi. 26 yaşındaki futbolcunun bu nedenle Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluğunu kutlamadığı belirtildi.



GERİ DÖNÜŞ BEKLENİYOR



Nelsson, devre arasında transfer olduğu Roma'da sadece 5 maçta süre buldu. İtalyan ekibinin 26 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanması beklenmiyor.