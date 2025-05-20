FİNAL FOUR 2025 TAKVİMİ: Fenerbahçe Beko- Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2025 için geri sayım başladı. Avrupa'nın en prestijli basketbol organizasyonunda ülkemizi temsil eden Fenerbahçe Beko , yarı finalde Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. Peki Fenerbahçe Beko- Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte final four 2025 takvimi!

(Kaynak:AA)

Fenerbahçe Beko- Panathinaikos maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko'nun Panathinaikos ile oynayacağı Final Four mücadelesi S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

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Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in de sahne aldığı bu prestijli organizasyonun 2025 ayağı, 23-25 Mayıs tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de düzenlenecek. Karşılaşmalara 18 bin kişilik dev Etihad Arena ev sahipliği yapacak. Programda 23 Mayıs Cuma günü yarı final mücadeleleri, 25 Mayıs Pazar günü ise hem üçüncülük hem de şampiyonluk maçı yer alıyor.