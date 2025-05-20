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FİNAL FOUR 2025 TAKVİMİ: Fenerbahçe Beko- Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY EuroLeague’de sezonun en kritik virajı olan Final Four heyecanı devam ediyor. Zorlu play-off serisinde rakibini eleyerek adını son dört takım arasına yazdıran Fenerbahçe Beko, Avrupa’nın en büyüğü olma hedefiyle Abu Dabi'de maça çıkacak. Temsilcimizin yarı finaldeki rakibi Yunanistan ekibi Panathinaikos olacak. Öte yandan bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes, çeyrek finalde aynı rakibe 75-67 mağlup olarak veda etti. Peki Fenerbahçe Beko- Panathinaikos maçı ne zaman ve saat kaçta? İşte merak edilenler…

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Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 16:43 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 16:43
FİNAL FOUR 2025 TAKVİMİ: Fenerbahçe Beko- Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Basketbolseverlerin heyecanla beklediği Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2025 için geri sayım başladı. Avrupa'nın en prestijli basketbol organizasyonunda ülkemizi temsil eden Fenerbahçe Beko, yarı finalde Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. Peki Fenerbahçe Beko- Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte final four 2025 takvimi!

(Kaynak:AA)(Kaynak:AA)
Fenerbahçe Beko- Panathinaikos maçı ne zaman ve saat kaçta?

Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos, 23 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de Abu Dabi'de karşı karşıya gelecek.

(Kaynak:AA)(Kaynak:AA)

Fenerbahçe Beko- Panathinaikos maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko'nun Panathinaikos ile oynayacağı Final Four mücadelesi S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

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Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in de sahne aldığı bu prestijli organizasyonun 2025 ayağı, 23-25 Mayıs tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de düzenlenecek. Karşılaşmalara 18 bin kişilik dev Etihad Arena ev sahipliği yapacak. Programda 23 Mayıs Cuma günü yarı final mücadeleleri, 25 Mayıs Pazar günü ise hem üçüncülük hem de şampiyonluk maçı yer alıyor.

(Kaynak:AA)(Kaynak:AA)

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Yunan temsilcisi Panathinaikos olurken, Fenerbahçe sezonu dördüncülükle tamamlamıştı. Bir yıl önceki Final Four'da Panathinaikos, Fenerbahçe ve Olimpiakos yer almıştı. Ancak bu sezon, geçen yılın güçlü finalistlerinden Real Madrid, dörtlü finale kalamayan ekipler arasında yer aldı.

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