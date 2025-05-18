Victor Osimhen’den transfer sözleri! Kalacak mı gidecek mi?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek bitime iki hafta kala 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu. Bu galibiyetle sarı-kırmızılılar lig tarihindeki 25. şampiyonluğuna ulaştı ve armasına 5. yıldızı takan ilk takım olmayı başardı.
Galatasaray'ın Kayserispor maçına çıkan ilk 11'i (AA)
Rams Park'ta taraftarının büyük desteğiyle oynayan Galatasaray, ilk dakikadan itibaren maça ağırlığını koydu. Net bir galibiyetle taçlanan mücadele sonrası teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular büyük sevinç yaşadı. Şampiyonluğun mimarlarından biri olan Victor Osimhen, hem şampiyonluk mutluluğunu hem de geleceğine dair mesajlar verdi.
Mauro Icardi (AA)
MAURO ICARDI
"Bu grupla birlikte 5. yıldızı kazandığımız için çok mutluyuz. Geldiğimizde hepsini kazanmak istiyoruz demiştik. İkinci yarıda yoktum ama takım çok iyi şekilde devam etti. Çok iyi transferler yapıldı. İyi oyunculardan oluşan bir grubuz ve bu grupla hem ligi hem de kupayı kazanmayı başardık. Ne düşündüğümü herkes biliyor. Burası çok büyük bir camia. 3 senedir herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. 3 sene üst üste şampiyon olduk ve bu takım çalışmasının bir sonucu. Şimdi keyfini çıkarma zamanı. Ondan sonra da gelecek sezona odaklanacağız."