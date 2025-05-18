Victor Osimhen’den transfer sözleri! Kalacak mı gidecek mi?

Victor Osimhen (AA) OSİMHEN

"Çok mutluyum. Galatasaray tarihine geçmek muhteşem bir şey. Şu an için önümüzdeki sezon ne olacak bilmiyorum, geleceği düşünmeyip anın tadını çıkarıyorum. Gelecek sezon neler olacağını henüz bilmiyorum. Şu anda geleceğim hakkında bir şey düşünmüyorum. Şu anda şampiyonuz, onun tadını çıkarıyorum. Bu kulübü, bu takımı çok seviyorum. Aşığım adamım."

Barış Alper Yılmaz (AA) BARIŞ ALPER YILMAZ

"Gerçekten kolay olmadı. 11 aydır çalışıyoruz. Mental olarak fizik olarak hep hazır olmamız gerekiyor. Hepimizin adına kolay olmadı. Baktığınız zaman galibiyet alıyoruz ama dışarda çok farklı şeyler yaşayabiliyoruz hem fiziksel hem mental. Benim de 3. şampiyonluğum oldu. Zaman o kadar hızlı geçti ki kapıdan girdiğim ilk günü hatırlıyorum. Günümüzün değerini bilmemiz gerekiyor. Emeklerimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyum. Şampiyonluğumuz hayırlı uğurlu olsun."

Mario Lemina (AA) LEMİNA

"Geldiğimde ligin ilk yarısında zaten iyi oynamış bir takım vardı. Uzun bir yolun sonucunda bunu kazandığımız için çok mutluyuz. Birazcık yardım etmem gerekiyordu, çağırdılar ve geldim. Galatasaray'ı her zaman çok seviyordum ve şu an yardımcı olabildiğim için çok gururluyum."

Abdülkerim Bardakcı (AA) ABDÜLKERİM BARDAKCI

"16 aylık kızım Alara, 3. kupasını gördü. 3 aylık oğlum da 2. kupasını gördü. Çok mutluyuz, gururluyuz. Allah'a şükürler olsun ki Galatasaray'a gelmişim. Çok mutlu ve gururluyum."

Davinson Sanchez (AA) DAVİNSON SANCHEZ

"Mutluyuz, çok çalıştık ve kesinlikle hak ettik. Bütün sezon bu kutlama için mücadele ettik. Takımımız, taraftarımız ve herkes çok mücadele etti. Galip gelmek çok hoşumuza gidiyor ve galip gelmeye devam edeceğiz." Galatasaraydan Devler Ligi için 2 transfer birden! Galatasaray'dan Devler Ligi için 2 transfer birden!