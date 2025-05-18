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Victor Osimhen'den transfer sözleri! Kalacak mı gidecek mi?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 yenerek 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular açıklamalarda bulundu. Victor Osimhen, gelecek sezonki durumu ile ilgili soruya da yanıt verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 22:08 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 22:08
Victor Osimhen’den transfer sözleri! Kalacak mı gidecek mi?

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek bitime iki hafta kala 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu. Bu galibiyetle sarı-kırmızılılar lig tarihindeki 25. şampiyonluğuna ulaştı ve armasına 5. yıldızı takan ilk takım olmayı başardı.

Galatasaray'ın Kayserispor maçına çıkan ilk 11'i (AA)Galatasaray'ın Kayserispor maçına çıkan ilk 11'i (AA)

Rams Park'ta taraftarının büyük desteğiyle oynayan Galatasaray, ilk dakikadan itibaren maça ağırlığını koydu. Net bir galibiyetle taçlanan mücadele sonrası teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular büyük sevinç yaşadı. Şampiyonluğun mimarlarından biri olan Victor Osimhen, hem şampiyonluk mutluluğunu hem de geleceğine dair mesajlar verdi.

Mauro Icardi (AA)Mauro Icardi (AA)

MAURO ICARDI
"Bu grupla birlikte 5. yıldızı kazandığımız için çok mutluyuz. Geldiğimizde hepsini kazanmak istiyoruz demiştik. İkinci yarıda yoktum ama takım çok iyi şekilde devam etti. Çok iyi transferler yapıldı. İyi oyunculardan oluşan bir grubuz ve bu grupla hem ligi hem de kupayı kazanmayı başardık. Ne düşündüğümü herkes biliyor. Burası çok büyük bir camia. 3 senedir herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. 3 sene üst üste şampiyon olduk ve bu takım çalışmasının bir sonucu. Şimdi keyfini çıkarma zamanı. Ondan sonra da gelecek sezona odaklanacağız."

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

OSİMHEN
"Çok mutluyum. Galatasaray tarihine geçmek muhteşem bir şey. Şu an için önümüzdeki sezon ne olacak bilmiyorum, geleceği düşünmeyip anın tadını çıkarıyorum. Gelecek sezon neler olacağını henüz bilmiyorum. Şu anda geleceğim hakkında bir şey düşünmüyorum. Şu anda şampiyonuz, onun tadını çıkarıyorum. Bu kulübü, bu takımı çok seviyorum. Aşığım adamım."

Barış Alper Yılmaz (AA)Barış Alper Yılmaz (AA)

BARIŞ ALPER YILMAZ
"Gerçekten kolay olmadı. 11 aydır çalışıyoruz. Mental olarak fizik olarak hep hazır olmamız gerekiyor. Hepimizin adına kolay olmadı. Baktığınız zaman galibiyet alıyoruz ama dışarda çok farklı şeyler yaşayabiliyoruz hem fiziksel hem mental. Benim de 3. şampiyonluğum oldu. Zaman o kadar hızlı geçti ki kapıdan girdiğim ilk günü hatırlıyorum. Günümüzün değerini bilmemiz gerekiyor. Emeklerimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyum. Şampiyonluğumuz hayırlı uğurlu olsun."

Mario Lemina (AA)Mario Lemina (AA)

LEMİNA
"Geldiğimde ligin ilk yarısında zaten iyi oynamış bir takım vardı. Uzun bir yolun sonucunda bunu kazandığımız için çok mutluyuz. Birazcık yardım etmem gerekiyordu, çağırdılar ve geldim. Galatasaray'ı her zaman çok seviyordum ve şu an yardımcı olabildiğim için çok gururluyum."

Abdülkerim Bardakcı (AA)Abdülkerim Bardakcı (AA)

ABDÜLKERİM BARDAKCI
"16 aylık kızım Alara, 3. kupasını gördü. 3 aylık oğlum da 2. kupasını gördü. Çok mutluyuz, gururluyuz. Allah'a şükürler olsun ki Galatasaray'a gelmişim. Çok mutlu ve gururluyum."

Davinson Sanchez (AA)Davinson Sanchez (AA)

DAVİNSON SANCHEZ
"Mutluyuz, çok çalıştık ve kesinlikle hak ettik. Bütün sezon bu kutlama için mücadele ettik. Takımımız, taraftarımız ve herkes çok mücadele etti. Galip gelmek çok hoşumuza gidiyor ve galip gelmeye devam edeceğiz."

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