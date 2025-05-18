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Menajeri açıkladı! Galatasaray dünyaca ünlü yıldızı transfer ediyor

Gelecek sezon için hem Süper Lig hem de Avrupa'da iddialı kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarında önemli bir adım attı. Sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü bir yıldızı renklerine bağlamak için prensip anlaşmasına vardı.

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Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 17:01 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 17:01
Menajeri açıkladı! Galatasaray dünyaca ünlü yıldızı transfer ediyor

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Galatasaray, 2025-2026 sezonunun transfer çalışmaları için çalışmalarını sürdürüyor.

Leroy Sane (EPA)Leroy Sane (EPA)

Transfer operasyonunu bizzat yürüten başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ile birlikte gelecek sezonun kadro planlamasını titizlikle sürdürüyor. Takıma doğrudan katkı sağlayacak yıldız isimler üzerine yoğunlaşan Galatasaray yönetimi, listenin başına Leroy Sane'yi yazmıştı.

Leroy Sane (REUTERS)Leroy Sane (REUTERS)

BAYERN'İN TEKLİFİNİ REDDETTİ GÖZLER GALATASARAY'DA
Alman basınında yer alan bilgilere göre; Bayern Münih'in kontrat yenileme teklifini geri çeviren Sane, yıllık 12 milyon euro maaş, 3 milyon euro bonus ve maç başı ücret talebinde bulunmuştu. Bu gelişme, yıldız oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılabileceği iddialarını güçlendirdi.

Leroy Sane (EPA)Leroy Sane (EPA)

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
2020 yılında Manchester City'den Bayern Münih'e transfer olan Sane'nin sözleşmesi 2025 yazında sona eriyor. 28 yaşındaki Alman futbolcu, bu sezon 44 resmi maçta görev alarak 13 gol, 6 asistle takımına katkı sağladı.

Leroy Sane (AFP)Leroy Sane (AFP)

TRANSFER MÜJDESİ BABASINDAN GELDİ
Hürriyet'in haberine göre, Sane'nin danışmanlığını yürüten eski futbolcu babası Souleymane Sane, Galatasaraylı yetkililerle prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı. Bu açıklama, transfer sürecinin artık son aşamaya geldiğini gösteriyor.

Leroy Sane (REUTERS)Leroy Sane (REUTERS)

CİMBOM DÜNYA YILDIZINA HAZIRLANIYOR
Sane transferinin resmiyet kazanması halinde Galatasaray, son yılların en flaş hamlelerinden birine imza atmış olacak. Avrupa vitrininde başarı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, bu hamleyle hem kadrosunu güçlendirmeyi hem de uluslararası prestijini artırmayı amaçlıyor.

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