Menajeri açıkladı! Galatasaray dünyaca ünlü yıldızı transfer ediyor

Leroy Sane (REUTERS)

BAYERN'İN TEKLİFİNİ REDDETTİ GÖZLER GALATASARAY'DA

Alman basınında yer alan bilgilere göre; Bayern Münih'in kontrat yenileme teklifini geri çeviren Sane, yıllık 12 milyon euro maaş, 3 milyon euro bonus ve maç başı ücret talebinde bulunmuştu. Bu gelişme, yıldız oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılabileceği iddialarını güçlendirdi.