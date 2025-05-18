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İstanbul'da 5 gollü düello! Kasımpaşa - Başakşehir: 2-3 | MAÇ SONUCU

Süper Lig’in 36. haftasında Kasımpaşa ile Başakşehir, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. İddiası kalmayan ev sahibi Kasımpaşa ile Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdüren Başakşehir arasında oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-2’lik skorla kazandı.

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Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 00:53 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 00:53
İstanbul’da 5 gollü düello! Kasımpaşa - Başakşehir: 2-3 | MAÇ SONUCU

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Karşılaşmaya hızlı başlayan Başakşehir, 13. dakikada Leo Duarte'nin golüyle öne geçti. Kasımpaşa ise 22. dakikada Haris Hajradinovic'in penaltıdan attığı golle skoru eşitledi. İkinci yarıya da etkili başlayan Başakşehir, 55. dakikada Olivier Kemen'in golüyle yeniden öne geçti. Kasımpaşa bu gole 60. dakikada Yasin Özcan'la yanıt verdi. Maçta son sözü ise 81. dakikada Jerome Opoku söyledi ve Başakşehir mücadeleyi 3-2 kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 54'e yükseltti ve ilk beş iddiasını sürdürdü. Kasımpaşa ise 46 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Başakşehir ise sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

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