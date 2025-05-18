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Beşiktaş'a Alman kanat Fabian Reese

Beşiktaş, her iki kanatta görev yapabilen, santrfor da oynayabilen Fabian Reese ile prensip anlaşmasına varıldı. Bundesliga 2 ekibi 7 milyon avro istiyor, pazarlıklarda sona gelindi.

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Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 12:53 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 12:53
Beşiktaş’a Alman kanat Fabian Reese

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Transfer çalışmalarına en erken başlayan kulüp olan Beşiktaş'ta sol kanat için favori isim belirlendi. Borussia Dortmund'dan göreve getirilen Futbol Teknik ve Scouting Direktörü Eduard Graf, Almanya'dan potansiyeli yüksek ve skorer isimleri taradı ve Beşiktaş için en uygun isim olarak Fabian Reese'yi seçti.

OYUNCUYLA ANLAŞILDI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Bundesliga 2 ekibi Hertha Berlin'in en golcü ismi olan 27 yaşındaki oyuncuyla siyah beyazlılar anlaşmaya vardı. Hertha Berlin'le de anlaşılırsa 3+1 yıllık sözleşme yapılacak ve Reese'ye her sezonda 2,5 milyon avro ödenecek.

ANLAŞMAYI BEKLİYOR

Transferin gerçekleşmesi için Hertha Berlin'in inadının kırılması gerekiyor. Alman ekibi bonservis bedeli için 7 milyon avro istiyor. Piyasa değeri 4 milyon avro olan oyuncu için Beşiktaşlı idarecilerin pazarlıkları devam ediyor. Ole Gunnar Solskjaer'in de onay verdiği Reese'nin kariyerine ikinci ligde devam etmek istememesi sebebiyle Hertha Berlin'in çok fazla direnmesi beklenmiyor.

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