Talisca 3. rap albümünü yayınladı!

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Anderson Talisca, futbol kariyerinin yanı sıra müzik çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.



YENİ ALBÜM YAYINLADI



Spark ismiyle müzik dünyasında yer edinen Brezilyalı futbolcu, üçüncü rap albümünü yayınladı. "Notas" adını taşıyan albüm, toplam 30 dakika süren 11 parçadan oluşuyor. Bu albümün, Talisca'nın müzik kariyerinde önemli bir kırılma noktası olduğu ifade ediliyor. Sokak kültürüyle bağ kurmaya çalışan futbolcu, şarkılarında hem klasik hip hop öğelerine hem de modern trap ritimlerine yer verirken, R&B tınılarını da müziğinde koruyor.



YAZ AYLARINDA SAHNE ALACAK



Yeni albümünün çıkışının ardından Talisca'nın yaz döneminde, futbola verilen arada konserlerine başlaması ve bu konser takvimini önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.