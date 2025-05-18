Ali Koç'a "Şampiyonluk yoksa gideceksin" diyen Mahmut Uslu'dan karar!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un olağanüstü seçimli genel kurul kararı almasının ardından Mahmut Uslu'dan açıklama geldi.

Uslu'nun açıklamaları şöyle:



"Fenerbahçe tarihinde başarısız geçen sezondan 4 ay sonra kongre kararı alma tarihte görülmemiştir.

Ali Koç, kongre kararı almazsa perşembe günü imza vereceğimi yaptığım basın toplantısında söylemiştim. Bu açıklama üzerine imzamı salı günü vereceğim. Bu vesileyle bir an önce imza toplanması ve en çabuk şekilde olağanüstü kongre kararı alınması düşüncesindeyim.



Diğer yandan dün akşam Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nde gerçekleşen vahim olaydan duyduğım rahatsızlığı ve başkan Emrah Tünay'ın yanında olduğumu kamuoyunun bilgisine sunarım."