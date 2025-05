Tarihindeki 25. şampiyonluğa ulaşarak beşinci yıldızı takmak isteyen Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor ile karşılaşıyor.

Sarı kırmızılı ekibin taraftarları, zorlu randevu öncesinde stadı birçok pankart ile donattı.

Onlardan en dikkat çekeni ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya yapılan göndermeydi.

Portekizli çalıştırıcı ile ilgili olarak; "Most expensive influencer in the world (Dünyanın en pahalı influencerı)" ifadelerine yer verildi.