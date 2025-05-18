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Resmen açıklandı! Fenerbahçe seçime gidiyor

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, eylül ayında olağanüstü genel kurula gidileceğini duyurdu. Koç, "İmzalar toplandığı takdirde en erken seçime gidiş süresi 7-8 haftadır. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde olağanüstü genel kurulu eylül ayında gerçekleştireceğiz." dedi.

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Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 15:54 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 16:01
Resmen açıklandı! Fenerbahçe seçime gidiyor

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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç eylül ayında olağanüstü genel kurula gidileceğini duyurdu.

Ali Koç'un konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"İstediğimiz hedefe ulaşamadığımız bir süreci geride bırakıyoruz. Bunun sorumluluğu da bizlere aittir. Bununla birlikte unutulmamalıdır ki. 14 yılda tek bir şampiyonluğumuzun olması sorunun sadece isimler ve yönetimlerle sınırlı olmadığını göstermektedir."

"Öncelikle TRT Spor'da katıldığım yayında belirttiğim gibi yaz aylarında yapılacak bir seçimin camiamızın menfaatleri doğrultusunda aynı noktada olmadığımızı vurguluyoru. Camiamızın tarihinde imza toplayarak olağanüstü genel kurula götürmek hiç yaşanmamıştır. İmza toplayarak seçime gitmek geri dönüşü olmayan yaralar açacaktır."

"EYLÜL AYINDA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

"İmza verenlerin içerisinde Fenerbahçe'ye gerçekten kayıtsız, şartsız tutkuyla bağlı üyelerimiz olduğunu gayet iyi biliyoruz. Öte yandan değerlerimizi hiçe sayarak Fenerbahçe'den önce kendi menfaatlerini düşünenlerin olduğunu camiamızın bilmesini istiyorum. İmzalar toplandığı takdirde en erken seçime gidiş süresi 7-8 haftadır. Bu süreç yeni sezonun tam başlangıcına denk gelmemektedir. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde olağanüstü genel kurulu eylül ayında gerçekleştireceğiz."

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