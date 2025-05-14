Fenerbahçe’yi Şampiyonlar Ligi’nde bekleyen büyük tehlike!

Galatasaray'ın şampiyon olması durumunda sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup aşamasından katılacak. Fenerbahçe ise sezonu ikinci sırada tamamlarsa, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak. Bu aşamayı geçmesi halinde, sarı-lacivertliler 3. ön eleme turuna yükselecek.
Ancak bu turda seri başı olup olmaması, kurada karşılaşacağı rakiplerin zorluk derecesini doğrudan etkileyecek.
Dusan Tadic (İHA)
SERİ BAŞI OLMAK İÇİN 4 KRİTİK SENARYO
Fenerbahçe'nin 3. ön elemede seri başı olabilmesi için Avrupa'daki bazı liglerde aşağıdaki dört senaryodan en az üçünün gerçekleşmesi gerekiyor:
Fransa: Lille ligi 4. sırada bitirmemeli.
Hollanda: Utrecht ligi 3. sırada tamamlamamalı.
Belçika: Club Brugge ligi 2. bitirmemeli.
Avusturya: Salzburg ligi 2. sırada tamamlamamalı.
Bu senaryolardan üçü gerçekleşirse, Fenerbahçe 3. ön eleme turunda seri başı olacak ve nispeten daha kolay rakiplerle eşleşme şansı yakalayacak.
Fenerbahçe son maçında Başakşehir'i 4-1 yendi (AA)
OLUMSUZ SENARYODA DEV RAKİPLER KAPIDA
Eğer bu ihtimaller gerçekleşmez ve Fenerbahçe seri başı olamazsa, kurada çok güçlü rakiplerle karşılaşabilir. Bu olası rakipler arasında:
Feyenoord (Hollanda)
Club Brugge (Belçika)
Rangers (İskoçya)
Benfica veya Sporting (Portekiz)
Lille veya Marsilya (Fransa) gibi takımlar yer alıyor.