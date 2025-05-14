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Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen büyük tehlike!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan ve sezonu büyük olasılıkla ikinci sırada tamamlaması beklenen Fenerbahçe, gözünü gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Sarı-lacivertlileri, gruplara kalabilmek için zorlayıcı ve şansa bağlı bir ön eleme süreci bekliyor.

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 17:23 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 17:23
Fenerbahçe’yi Şampiyonlar Ligi’nde bekleyen büyük tehlike!

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Galatasaray'ın şampiyon olması durumunda sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup aşamasından katılacak. Fenerbahçe ise sezonu ikinci sırada tamamlarsa, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak. Bu aşamayı geçmesi halinde, sarı-lacivertliler 3. ön eleme turuna yükselecek.

Ancak bu turda seri başı olup olmaması, kurada karşılaşacağı rakiplerin zorluk derecesini doğrudan etkileyecek.

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SERİ BAŞI OLMAK İÇİN 4 KRİTİK SENARYO
Fenerbahçe'nin 3. ön elemede seri başı olabilmesi için Avrupa'daki bazı liglerde aşağıdaki dört senaryodan en az üçünün gerçekleşmesi gerekiyor:

Fransa: Lille ligi 4. sırada bitirmemeli.

Hollanda: Utrecht ligi 3. sırada tamamlamamalı.

Belçika: Club Brugge ligi 2. bitirmemeli.

Avusturya: Salzburg ligi 2. sırada tamamlamamalı.

Bu senaryolardan üçü gerçekleşirse, Fenerbahçe 3. ön eleme turunda seri başı olacak ve nispeten daha kolay rakiplerle eşleşme şansı yakalayacak.

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OLUMSUZ SENARYODA DEV RAKİPLER KAPIDA
Eğer bu ihtimaller gerçekleşmez ve Fenerbahçe seri başı olamazsa, kurada çok güçlü rakiplerle karşılaşabilir. Bu olası rakipler arasında:

Feyenoord (Hollanda)

Club Brugge (Belçika)

Rangers (İskoçya)

Benfica veya Sporting (Portekiz)

Lille veya Marsilya (Fransa) gibi takımlar yer alıyor.

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