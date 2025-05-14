Fenerbahçe’yi Şampiyonlar Ligi’nde bekleyen büyük tehlike!

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Galatasaray'ın şampiyon olması durumunda sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup aşamasından katılacak. Fenerbahçe ise sezonu ikinci sırada tamamlarsa, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak. Bu aşamayı geçmesi halinde, sarı-lacivertliler 3. ön eleme turuna yükselecek. Ancak bu turda seri başı olup olmaması, kurada karşılaşacağı rakiplerin zorluk derecesini doğrudan etkileyecek.

Dusan Tadic (İHA) SERİ BAŞI OLMAK İÇİN 4 KRİTİK SENARYO

Fenerbahçe'nin 3. ön elemede seri başı olabilmesi için Avrupa'daki bazı liglerde aşağıdaki dört senaryodan en az üçünün gerçekleşmesi gerekiyor: Fransa: Lille ligi 4. sırada bitirmemeli. Hollanda: Utrecht ligi 3. sırada tamamlamamalı. Belçika: Club Brugge ligi 2. bitirmemeli. Avusturya: Salzburg ligi 2. sırada tamamlamamalı. Bu senaryolardan üçü gerçekleşirse, Fenerbahçe 3. ön eleme turunda seri başı olacak ve nispeten daha kolay rakiplerle eşleşme şansı yakalayacak.