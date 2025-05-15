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Vincent Aboubakar'dan sürpriz transfer! Yeni adresi belli oluyor

Beşiktaş’ın eski golcüsü Vincent Aboubakar, Türkiye kariyerine nokta koyuyor. Sezon başında Beşiktaş’tan ayrılarak Atakaş Hatayspor’a transfer olan Kamerunlu forvet, takımının küme düşmesinin kesinleşmesiyle birlikte sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti. Tecrübeli yıldızın yeni kulübü netleşiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 14:41 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 14:41
Vincent Aboubakar’dan sürpriz transfer! Yeni adresi belli oluyor

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33 yaşındaki Aboubakar, Türkiye'de geçirdiği toplam 4 sezonda önemli izler bıraktı. Bu sezon Hatayspor formasıyla 8 gol ve 2 asist üreten tecrübeli golcü, kariyerinin son dönemine yaklaşırken yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

KARABAĞ İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Edinilen bilgilere göre Aboubakar, Azerbaycan temsilcisi Karabağ FK ile görüşmelere başladı. Kulübün oyuncuya ciddi şekilde ilgisi olduğu ve mali şartların görüşülmeye başlandığı ifade edildi. Karabağ'ın bu transferi bitirmekte kararlı olduğu bildiriliyor.

SON BÜYÜK KONTRAT HAZIRLIĞI
Kariyerinde Porto, Beşiktaş ve Al Nassr gibi kulüplerin formasını giyen Aboubakar, son büyük sözleşmesini imzalamaya hazırlanıyor. Yeni adresinin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

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