Vincent Aboubakar’dan sürpriz transfer! Yeni adresi belli oluyor

33 yaşındaki Aboubakar, Türkiye'de geçirdiği toplam 4 sezonda önemli izler bıraktı. Bu sezon Hatayspor formasıyla 8 gol ve 2 asist üreten tecrübeli golcü, kariyerinin son dönemine yaklaşırken yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

KARABAĞ İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Edinilen bilgilere göre Aboubakar, Azerbaycan temsilcisi Karabağ FK ile görüşmelere başladı. Kulübün oyuncuya ciddi şekilde ilgisi olduğu ve mali şartların görüşülmeye başlandığı ifade edildi. Karabağ'ın bu transferi bitirmekte kararlı olduğu bildiriliyor.

SON BÜYÜK KONTRAT HAZIRLIĞI

Kariyerinde Porto, Beşiktaş ve Al Nassr gibi kulüplerin formasını giyen Aboubakar, son büyük sözleşmesini imzalamaya hazırlanıyor. Yeni adresinin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.