Fenerbahçe’yi yıkan yıldıza Beşiktaş kancası! Transfer atağı başldı

Beşiktaş'ın öncelikli hedefi, İskoç devi Rangers'ta forma giyen Vaclav Cerny oldu. Bonservisi Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da bulunan 27 yaşındaki Çek futbolcu, bu sezon Rangers'ta kiralık olarak forma giydi.
Beşiktaş'ın öncelikli hedefi, İskoç devi Rangers'ta forma giyen Vaclav Cerny oldu. Bonservisi Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da bulunan 27 yaşındaki Çek futbolcu, bu sezon Rangers'ta kiralık olarak forma giydi.
CERNY'DEN TRANSFER SİNYALİ
Fenerbahçe maçlarındaki performansıyla dikkat çeken Cerny, geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada "Her fırsata açığım" diyerek Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı. Siyah-beyazlılar, oyuncunun transferi için Wolfsburg ile pazarlıklara başladı.
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANSI
Vaclav Cerny'nin hızı, uzaktan şut yeteneği ve bitiriciliği, Beşiktaş teknik heyetinden olumlu not aldı. 2023-2024 sezonunda Rangers formasıyla 50 maçta 18 gol ve 8 asist üreten kanat oyuncusuna, Hollanda, İskoçya ve Portekiz'den de ilgi olduğu bildirildi.
SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR DEVAM EDİYOR
Cerny'nin Wolfsburg ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar sürüyor. Bonservis bedelinin ise yaklaşık 9 milyon euro olduğu ifade ediliyor. Beşiktaş cephesi, transferi uygun bir rakama tamamlamak için temaslarını sürdürüyor.