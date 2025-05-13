Fenerbahçe’yi yıkan yıldıza Beşiktaş kancası! Transfer atağı başldı

Vaclav Cerny (Takvim Foto Arşiv)

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR DEVAM EDİYOR

Cerny'nin Wolfsburg ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar sürüyor. Bonservis bedelinin ise yaklaşık 9 milyon euro olduğu ifade ediliyor. Beşiktaş cephesi, transferi uygun bir rakama tamamlamak için temaslarını sürdürüyor.