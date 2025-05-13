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Arsenal Viktor Gyökeres için teklif yaptı

Premier Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hedefini sürdüren Arsenal, kadrosunu güçlü bir golcüyle takviye etmeyi planlıyor. İngiliz ekibinin transfer listesinde öncelikli hedef olarak Sporting Lizbon’un İsveçli yıldızı Viktor Gyökeres yer alıyor.

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 18:43 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 18:43
Arsenal Viktor Gyökeres için teklif yaptı

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Portekiz basınına yansıyan A Bola haberine göre, Arsenal yönetimi, Gyökeres'e yıllık 8.3 milyon Euro net maaş önerdi. Londra ekibi, İsveçli forvete 4 ila 5 yıllık bir sözleşme sunmayı planlıyor.

Arsenal'in şu ana kadar Sporting ile resmi bir görüşme gerçekleştirmediği ancak transferin 70-75 milyon Euro bandında tamamlanabileceği ifade edildi. İngiliz kulübünün, görüşmeler başladıktan sonra bu bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu öne sürüldü.

25 yaşındaki Viktor Gyökeres, bu sezon Sporting formasıyla çıktığı 50 maçta tam 52 gol atıp 13 asist yaptı. Göstermiş olduğu bu olağanüstü performans, onu Avrupa'nın en formda forvetlerinden biri haline getirdi.

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