Arsenal Viktor Gyökeres için teklif yaptı

Portekiz basınına yansıyan A Bola haberine göre, Arsenal yönetimi, Gyökeres'e yıllık 8.3 milyon Euro net maaş önerdi. Londra ekibi, İsveçli forvete 4 ila 5 yıllık bir sözleşme sunmayı planlıyor.

Arsenal'in şu ana kadar Sporting ile resmi bir görüşme gerçekleştirmediği ancak transferin 70-75 milyon Euro bandında tamamlanabileceği ifade edildi. İngiliz kulübünün, görüşmeler başladıktan sonra bu bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu öne sürüldü.

25 yaşındaki Viktor Gyökeres, bu sezon Sporting formasıyla çıktığı 50 maçta tam 52 gol atıp 13 asist yaptı. Göstermiş olduğu bu olağanüstü performans, onu Avrupa'nın en formda forvetlerinden biri haline getirdi.