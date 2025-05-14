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Fatih Tekke'den mağlubiyet yorumu! "Kupayı almamız gerekiyordu"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 3-0 yenilerek sezonu ikinci kapatan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunarak; "Hayatın içinde ağlamak ve üzülmek insanı güçlendiren duygular. Ben hiç pes etmedim. Finale gelmek değerliydi ancak kupayı almak gerekiyordu" dedi.

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 23:46 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 23:46
Fatih Tekke’den mağlubiyet yorumu! Kupayı almamız gerekiyordu

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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Galatasaray'a 3-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

İşte Tekke'nin sözleri;

"Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Benim için önemli olan, taraftarlarımızı sevindiremedik. Çok değerli bir maçtı. 3 stoper değiştirmek zorunda kaldık. İlk 5-10 dakika çok iyi çalıştığımız adam paylaşımındaki hata biz patladı. Nasip böyle bir şey. İki maçın en iyi adamının sakatlanması ve Okay'ı oraya koymamız. 3. bölgedeki performansımız yukarıda olsa farklı şeyler yapabilirdik. Akıl almaz bir şekilde yüzde 100 faul olarak gördüğüm bir pozisyon VAR'a gidilmeden gol verildi. Biraz daha yukarıda oynamamız gerekiyordu. Beklediğimin çok altında oynadık. Hayatın içinde ağlamak ve üzülmek insanı güçlendiren duygular. Ben hiç pes etmedim. Finale gelmek değerliydi ancak kupayı almak gerekiyordu. Bunu bir başarısızlık olarak değerlendirebilirim. Teknik ekibimle birlikte bugüne kadar gelinen nokta için iyi işler yaptık. İnşallah seneye çok daha iyi olacağız.

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