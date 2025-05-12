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Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor-Galatasaray finalinin hakemli belli oldu

Trabzonspor ile Galatasaray arasında 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını hakem Cihan Aydın yönetecek. Final heyecanı atv ekranlarında yaşanacak.

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Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025 , 11:35 Güncelleme Tarihi :12 Mayıs 2025 , 11:50
Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor-Galatasaray finalinin hakemli belli oldu

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Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor.

Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşılaşacağı maçın hakemi açıklandı.

Gaziantep Stadyumu'nda 14 Mayıs Çarşamba günü Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni Cihan Aydın yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama şöyle;

"Trabzonspor A.Ş. ile Galatasaray A.Ş. arasında oynanacak olan 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin hakemleri belli oldu.

Gaziantep Stadyumu'nda 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak."




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