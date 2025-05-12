Galatasaray’a tangocu 10 numara! Transfer rotası belirlendi

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Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor'u mağlup etmesi halinde beşinci yıldızı takacak. Şampiyonluk yarışındaki güçlü konumuna rağmen, yönetim bir yandan transferde hızlı davranarak yeni sezon planlamasını erkenden tamamlamak istiyor.

Lucas Beltran (REUTERS) Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa bir adım uzaklıkta olan Galatasaray, hem mevcut sezonu mutlu sonla bitirmek hem de gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. İtalya basınından Corriere dello Sport'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Fiorentina forması giyen Lucas Beltran için yeniden devreye girdi.