Galatasaray’a tangocu 10 numara! Transfer rotası belirlendi

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor'u mağlup etmesi halinde beşinci yıldızı takacak. Şampiyonluk yarışındaki güçlü konumuna rağmen, yönetim bir yandan transferde hızlı davranarak yeni sezon planlamasını erkenden tamamlamak istiyor.
Lucas Beltran (REUTERS)
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa bir adım uzaklıkta olan Galatasaray, hem mevcut sezonu mutlu sonla bitirmek hem de gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. İtalya basınından Corriere dello Sport'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Fiorentina forması giyen Lucas Beltran için yeniden devreye girdi.
Lucas Beltran (AA)
SEZON BAŞINDA DA GÜNDEMDEYDİ
Haberde yer alan bilgilere göre Galatasaray, sezon başında Lucas Beltran için 15 milyon euro teklif etmiş, ancak Fiorentina bu teklifi geri çevirmişti. İtalyan kulübü, bu yaz transfer döneminde Arjantinli oyuncu için gelecek yeni tekliflere açık olacak. Galatasaray yönetimi, Beltran'ın durumunu yakından takip ediyor.