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Galatasaray'a tangocu 10 numara! Transfer rotası belirlendi

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 gün arayla çifte zafer yaşamak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Güney Amerikalı yıldızı listesine aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025 , 22:51 Güncelleme Tarihi :12 Mayıs 2025 , 22:52
Galatasaray’a tangocu 10 numara! Transfer rotası belirlendi

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Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor'u mağlup etmesi halinde beşinci yıldızı takacak. Şampiyonluk yarışındaki güçlü konumuna rağmen, yönetim bir yandan transferde hızlı davranarak yeni sezon planlamasını erkenden tamamlamak istiyor.

Lucas Beltran (REUTERS)Lucas Beltran (REUTERS)

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa bir adım uzaklıkta olan Galatasaray, hem mevcut sezonu mutlu sonla bitirmek hem de gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. İtalya basınından Corriere dello Sport'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Fiorentina forması giyen Lucas Beltran için yeniden devreye girdi.

Lucas Beltran (AA)Lucas Beltran (AA)

SEZON BAŞINDA DA GÜNDEMDEYDİ

Haberde yer alan bilgilere göre Galatasaray, sezon başında Lucas Beltran için 15 milyon euro teklif etmiş, ancak Fiorentina bu teklifi geri çevirmişti. İtalyan kulübü, bu yaz transfer döneminde Arjantinli oyuncu için gelecek yeni tekliflere açık olacak. Galatasaray yönetimi, Beltran'ın durumunu yakından takip ediyor.

Lucas Beltran (REUTERS)Lucas Beltran (REUTERS)

BU SEZON PERFORMANSI

24 yaşındaki forvet oyuncusu Lucas Beltran, bu sezon Fiorentina formasıyla 45 resmi maça çıktı. Arjantinli futbolcu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 6 asist ile takımına skor katkısı sağladı.

Lucas Beltran (AP)Lucas Beltran (AP)

HÜCUM HATTINA TAKVİYE PLANI

Sezon sonunda hücum bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, özellikle Avrupa'da tecrübe kazanmış, genç ve potansiyelli isimler üzerine yoğunlaşıyor. Beltran transferi gerçekleşirse, sarı-kırmızılıların ileri uçta önemli bir opsiyona daha sahip olması bekleniyor.

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