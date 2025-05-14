Samsunspor gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek

Bu durumdan en çok faydalanan ekip ise Samsunspor oldu. Kupayı Galatasaray'ın kazanmasıyla birlikte, Samsunspor gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil etme hakkı kazandı.

Samsunspor, yaptığı paylaşımda, "Bir hayal daha gerçeğe döndü: Samsunspor Avrupa'da! Kupadaki sonuçların ardından 2025/26 sezonunda UEFA Avrupa kupalarına katılmamız resmileşti! Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi... Hangi yol olursa olsun, artık sahne Avrupa! Şehrimiz, taraftarımız ve Başkanımız Yüksel Yıldırım'ın vizyonu sayesinde; o büyük hayal gerçek oldu. Direndik, inandık, başardık. Ve şimdi... Avrupa yolculuğumuz başlıyor! Samsunspor tarihine altın harflerle kazınacak bu anı birlikte kutluyoruz!" ifadelerini kullandı.



Samsunspor'un bu paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.