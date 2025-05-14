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Okan Buruk ZTK şampiyonluğu için Fenerbahçe deplasmanını gösterdi

63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor'u 3-0 yenerek 19. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 00:29 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 00:29
Okan Buruk ZTK şampiyonluğu için Fenerbahçe deplasmanını gösterdi

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Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde karşılaşan Galatasaray, mücadeleden Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in (2) golleriyle 3-0 gakip ayrıldı ve 19. kez mutlu sona ulaştı.

Mücadelenin ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk, kilit noktanın Fenerbahçe deplasmanı olduğunu söyleyerek;

"Galatasaray'da 4. kupasını kazanan Okan Buruk, "Bu kupayı kazanmak çok önemli ve değerli. Önemli bir emek sarf ediyoruz oyuncularımla birlikte. Onlara teşekkür etmek istiyoruz. Taraftarımız bizimle birlikteydi. Maçtan sonra bizimleydiler. Bu moralle İstanbul'a gitmek ve şampiyon olmak istiyoruz. Kazanan takım olmak çok gurur verici. Başkanımıza, yöneticilerimize hayırlı olsun. Onların da büyük emekleri var. Şimdi hedefimiz şampiyonluğumuzu ilan etmek. Çok mutluyuz. Bu kupa bize ekstra motivasyon oldu. Trabzonspor'un seremoniye çıkmama kararına saygı duyuyorum" dedi.

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