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Fenerbahçe'de yeni transfer gönderiliyor! Büyük fiyasko

Fenerbahçe’de devre arasında büyük umutlarla transfer edilen Diego Carlos ile sezon sonunda yollar ayrılıyor. Sarı-lacivertli kulüp, beklenen performansı sergileyemeyen Brezilyalı stoperi kadroda düşünmüyor.

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Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025 , 18:15 Güncelleme Tarihi :12 Mayıs 2025 , 18:15
Fenerbahçe’de yeni transfer gönderiliyor! Büyük fiyasko

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Ara transfer döneminde 10 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan 31 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de sadece 4 maçta, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta görev aldı. Toplam 191 dakika süre alan Carlos, sahadaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Diego Carlos (Takvim Foto Arşiv)Diego Carlos (Takvim Foto Arşiv)

Fanatik'in haberine göre teknik direktör Jose Mourinho'nun da Diego Carlos'un gönderilmesine onay verdiği ve bu doğrultuda yönetimin ayrılık sürecini başlattığı öğrenildi. Oyuncunun Fenerbahçe ile yıllık 4 milyon euro kazandığı da belirtiliyor.

Diego Carlos (Takvim Foto Arşiv)Diego Carlos (Takvim Foto Arşiv)

Fenerbahçe, stoper hattında yüksek katkı aldığı Milan Skriniar'ın bonservisini almak için çalışmalarını sürdürürken, Diego Carlos'un yerine yeni bir yabancı savunmacı transfer etmeyi planlıyor.

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