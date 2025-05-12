Fenerbahçe’de yeni transfer gönderiliyor! Büyük fiyasko

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Ara transfer döneminde 10 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan 31 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de sadece 4 maçta, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta görev aldı. Toplam 191 dakika süre alan Carlos, sahadaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı.