Galatasaray ve Fenerbahçe’nin transfer savaşı! 1 numara kapışması

Fenerbahçe ise kaleci Dominik Livakovic için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Sezon başında kadroya katılan Hırvat kalecinin beklentilerin altında kalan performansı sonrası sarı-lacivertliler yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlıyor.

Alex Meret (Takvim Foto Arşiv)

ALEX MERET İÇİN DERBİ REKABETİ

İki kulüp de bonservisi elinde olacak oyunculara yönelirken, Alex Meret transferinde kıyasıya bir yarış başladı. Napoli ile sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki İtalyan kaleci için hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin temas kurduğu öğrenildi.

Meret'in, Avrupa'dan bazı takımlarla da görüşmeler yaptığı ancak her iki Türk kulübüne de sıcak baktığı belirtiliyor.