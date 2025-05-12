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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı! 1 numara kapışması

Trendyol Süper Lig'in iki ezeli rakibi Galatasaray ile Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. İki takımın da ilk hedefi kaleci bulabilmek. Yıldız isim için girişimler başlıyor.

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Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025 , 17:42 Güncelleme Tarihi :12 Mayıs 2025 , 17:42
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin transfer savaşı! 1 numara kapışması

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Bir sezon boyunca şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe, transferde de kozlarını paylaşacak.

Alex Meret (Takvim Foto Arşiv)Alex Meret (Takvim Foto Arşiv)

Süper Lig'de sezon sonuna yaklaşılırken Galatasaray ve Fenerbahçe, yaz transfer dönemi öncesi kaleci takviyesi için karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin kalecisi Alex Meret'i listesine aldı.

Fernando Muslera (AA)Fernando Muslera (AA)

GALATASARAY MUSLERA'YI UĞURLUYOR

Sarı-kırmızılı ekipte yıllardır kaledeki istikrarın adı olan Fernando Muslera ile yollar sezon sonunda ayrılıyor. Sözleşmesi sona erecek olan Uruguaylı file bekçisiyle vedalaşmaya hazırlanan Galatasaray, kaleyi devralacak ismi belirlemek için çalışmalara başladı.

Dominik Livakovic (AA)Dominik Livakovic (AA)

FENERBAHÇE'DE LİVAKOVİC AYRILIĞI GÜNDEMDE

Fenerbahçe ise kaleci Dominik Livakovic için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Sezon başında kadroya katılan Hırvat kalecinin beklentilerin altında kalan performansı sonrası sarı-lacivertliler yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlıyor.

Alex Meret (Takvim Foto Arşiv)Alex Meret (Takvim Foto Arşiv)

ALEX MERET İÇİN DERBİ REKABETİ

İki kulüp de bonservisi elinde olacak oyunculara yönelirken, Alex Meret transferinde kıyasıya bir yarış başladı. Napoli ile sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki İtalyan kaleci için hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin temas kurduğu öğrenildi.

Meret'in, Avrupa'dan bazı takımlarla da görüşmeler yaptığı ancak her iki Türk kulübüne de sıcak baktığı belirtiliyor.

Alex Meret (Takvim Foto Arşiv)Alex Meret (Takvim Foto Arşiv)

YENİ SEZONUN KALECİ ROTASI ŞEKİLLENİYOR

Galatasaray, Muslera'nın yerine deneyimli bir kaleci transfer etmeyi hedefliyor. Fenerbahçe ise olası Livakovic ayrılığı sonrası kaleyi sağlam bir isme teslim etmek istiyor.

Transfer dönemine sayılı günler kala Alex Meret için yaşanacak gelişmeler, iki kulüp arasındaki rekabeti bir kez daha yeşil sahaların dışına taşıyacak gibi görünüyor.

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